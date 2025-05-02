Эксперты отмечают, что соглашение расширит возможности сторонников Украины в администрации Трампа.

Соглашение о полезных ископаемых, подписанное Украиной и США, укрепит отношения между двумя странами, хотя при этом существует еще немало бюрократических проблем, мешающих получению прибыли, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, высокопоставленные чиновники Казначейства США отказались сообщить, сколько времени может потребоваться американским компаниям для добычи ценных металлов, которые президент Трамп назвал центральным элементом сделки.

"По словам чиновников, нефтегазовые проекты в Украине, скорее всего, будут реализованы первыми, поскольку их легче осуществить", - пишет издание.

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Но при этом остается множество бюрократических проблем. Прежде чем начнется поступление денег, соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом и создан инвестиционный фонд, и только после этого Украина сможет начать привлекать инвесторов.

Тем не менее, подписание соглашения - это дипломатическая победа Украины, отмечает WSJ. Для Трампа эта сделка – также победа, поскольку теперь он сможет заявить, что Украина платит за американскую помощь, а не получает выгоду от американской щедрости.

"Эта сделка может расширить возможности людей внутри администрации, которые хотят поддержать Украину", - сказал Эрик Грин, бывший старший советник по национальной безопасности России при администрации Байдена.

По словам Грина, после заключения соглашения Трамп может продолжить обмен разведданными с Киевом, разрешить некоторые коммерческие продажи оружия и не препятствовать европейской прямой помощи Украине.

В то же время, отмечает WSJ, американские чиновники признают, что компании могут не решаться инвестировать в Украину, поскольку любая компания, работающая в Украине, сталкивается с угрозой ежедневных российских бомбардировок.

"Но в случае подписания мирного соглашения отдача может быть большой. В Украине находится 20 из 50 видов минерального сырья, считающихся критически важными, включая титан, литий и уран", -0 подчеркивает издание.

Соглашение о недрах

1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам с созданием инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Фонд будут наполнять 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда.

В то же время, пишет The Telegraph, этой сделки недостаточно для мира в Украине, поскольку в ней нет того, чего больше всего хочет президент Владимир Зеленский - четких американских гарантий безопасности.

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