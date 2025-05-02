Сейчас каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент, заметил Вэнс.

В ближайшее время война в Украине не закончится. Такое мнение высказал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс.

В интервью Брэту Байеру из Fox News американский вице-президент отметил, что сейчас каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент. И теперь все "зависит от россиян и украинцев".

"Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий, жестокий конфликт. Это никуда не денется, Брэт. Это не закончится в ближайшее время. Да, украинцы злятся, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат за несколько миль территории. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одну из лучших сделок 21 века", – добавил Вэнс.

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Война в Украине и США: последние новости

Пресс-секретарь Госдепа США заявила во время брифинга, что Штаты по-прежнему привлекаются вовлеченными в процесс достижения мира в Украине. Однако, по ее словам, США больше не будут "оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах".

"Теперь это ответственность двух сторон (Украины и России, – ред.), и пришло время, чтобы именно они представили и разработали конкретные идеи относительно того, как будет завершен этот конфликт", – сказала она.

Тем временем президент США Дональд Трамп 1 мая впервые одобрил продажу оружия Украине. Произошло это после подписания соглашения о недрах. Сумма контакта – 50 млн долларов или больше.

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