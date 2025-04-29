УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе главными премьерами в кинотеатрах Украины станут очередной супергеройский фильм из киновселенной Marvel "Громовержцы*" с Флоренс Пью и Себастианом Стеном, а также комедийный триллер "Фанатик" с Самарой Уивинг и Рэем Николсоном. Также на "больших экранах" можно посмотреть французский комедийный хоррор "Балконетки" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн станут доступны черная комедия "Простая услуга 2" с Анной Кендрик и Блейк Лайвли, а также комедийный хоррор "Смерть единорога" с Дженной Ортегой и Полом Раддом.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Громовержцы*

Thunderbolts* (США, 2025, приключения/фантастика/драма/экшн)

События происходят вскоре после финала фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир". Заявляя, что известные супергерои уже ненадежны, новая начальница ЦРУ, графиня Валентина Аллегра де Фонтейн (впервые представленная в сериале "Сокол и Зимний солдат" 2021 года) решает создать подконтрольного себе защитника Часового – из юноши со сверхчеловеческими способностями по имени Боб. Впрочем, в какой-то момент он выходит из-под контроля и отказывается выполнять приказы. Страдая амнезией, он превращается в Пустоту – непобедимую силу, способную превращать людей в тени и уничтожать все вокруг. Чтобы противостоять ему, Баки собирает разношерстную команду антигероев с темным прошлым.

В частности, команду "Громовержцев" сформировали Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер / Агент США (Уайатт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Антония Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко).

Тем временем, Джулия Луи-Дрейфус снова сыграла Валентину де Фонтейн, а Лоренс Фишберн повторил роль Билла Фостера из фильма "Человек-муравей и Оса" (2018).

В то же время Боба Рейнольдса / Часового / Пустоту сыграл Льюис Пуллман ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Топ Ган: Маверик", "Салемз Лот").

Режиссером фильма выступил Джейк Шрейер, который долгое время снимал рекламные ролики и музыкальные видеоклипы, в том числе для таких звезд, как Кендрик Ламар и Джастин Бибер. Также он много работал над сериалами, в том числе он снял большинство эпизодов хитового сериала "Грызня" от Netflix – одного из лучших шоу 2023 года.

Если верить слухам в Сети, фильм будет иметь две сцены после титров, поэтому советуем не покидать зал кинотеатра до финала.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Фанатик

Borderline (США, 2025, комедия/триллер)

В центре сюжета этого фильма, события которого разворачиваются в Лос-Анджелесе 1990-х годов, – поп-звезда София, которая живет избалованной, но относительно изолированной жизнью в огромном особняке, под защитой своего друга и охранника Белла. А еще у Софии есть фанат-сталкер Пол Дюерсон, который раньше не давал ей покоя, но потом оказался за решеткой. И вот однажды ночью Пол с помощью таких же сумасшедших как он сообщников сбегает – и, конечно же, сразу отправляется к Софии, поскольку верит, что они с ней глубоко и взаимно влюблены. Его цель – заключить с Софией брак этой ночью. Но его вынужденная "невеста", в свою очередь, очень хочет наконец избавиться от фанатика раз и навсегда...

Главные роли в фильме сыграли Самара Уивинг ("Игра в прятки", "Нянька", сериал "Эш против зловещих мертвецов") и Рэй Николсон ("Улыбка 2", "Новокаин").

Также в фильме сыграли Эрик Дэйн (сериалы "Зачарованные", "Анатомия Грей", "Эйфория"), Джимми Фейлз ("Фрагменты женщины"), Альба Баптиста ("Миссис Харрис едет в Париж", сериал "Монахиня-воин") и Патрик Кокс ("Вероника Марс", сериал "Две девицы на мели").

Режиссером фильма выступил Джимми Уорден, который ранее написал сценарий к черной комедии "Медведь под кайфом" и хоррору "Няня: Королева убийц" – "Фанатик" для него полнометражный режиссерский дебют.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Балконетки

Les femmes au balcon (Франция, 2024, комедия/ужасы)

По сюжету фильма, в разгар невыносимой жары в Марселе три соседки находят убежище на своем общем балконе. Это писательница Николь, раскованная вебкам-модель Руби и актриса Элиз, которая избегает навязчивых ухаживаний. Подруги наблюдают за жизнью соседей и флиртуют с привлекательным фотографом из дома напротив. Казалось бы, невинная вечеринка в его квартире должна была стать приятным развлечением, но неожиданно она превращается в кровавый инцидент.

Режиссером фильма выступила французская актриса Ноэми Мерлан ("Эммануэль", "Портрет девушки в огне"), она же сыграла одну из главных ролей в нем – для нее это уже вторая работа "по ту сторону камеры".

Также одну из ролей в фильме сыграл звезда сериала "Эмили в Париже" Лукас Браво.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 70% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме вскоре читайте в нашем отдельном материале.

Волшебные часы

The Present (США, 2024, комедия)

В центре сюжета фильма – гениальный мальчик, который обнаруживает, что может управлять временем, используя семейную реликвию. Вскоре он объединяет своих братьев и сестер, чтобы вернуться во времена разлуки их родителей, надеясь на перемены.

Среди прочих, в фильме сыграли Грег Киннер ("Лучше не бывает", "Сестричка Бетти") и Айла Фишер ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", франшиза "Иллюзия обмана").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов.

Папаша на минималках

Tati Part Time (Румыния, 2024, комедия)

Главный герой фильма – успешный адвокат Юстин, который всегда четко видел свою карьерную цель и не стеснялся идти на компромиссы ради нее. Его жизнь была разложена по полочкам, а будущее казалось предсказуемым. Но все изменилось, когда на его пороге появилась Майя – его восьмилетняя крестница, которая нуждается в опеке и заботе. Для Юстина это настоящий вызов, ведь он никогда не имел дела с детьми. Спокойствие и уверенность уступают место хаосу, ведь маленькая Майя совсем не в восторге от своего нового "папочки на минималках". Сможет ли Юстин найти в себе нежность и терпение, о которых даже не подозревал? Станет ли эта неожиданная встреча не только испытанием, но и шансом изменить его жизнь навсегда?

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Агент серого мира

Norbert (Испания, 2024, анимация)

Главный герой мультфильма – некомпетентный агент черно-белого мира Норберт, чьи правители мечтают покорить красочного соседа. Это маленький и счастливый мир, где все работает в обратном направлении, что делает его обитателей невероятно счастливыми. Несмотря на свою полную ненужность, Норберт станет ключевым игроком, чтобы помешать планам собственного правительства.

Сейчас оценка мультфильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Шум Джунглей 2: Юрский период

Jungle Beat 2: The Past (ЮАР, Маврикий, 2025, приключения/анимация/семейный)

В продолжении мультфильма 2020 года часть друзей попадает сквозь временной портал, который пришельцы забыли закрыть, в Юрский период – прямо к динозаврам. Чтобы вернуться домой в будущее, друзьям понадобится помощь местных. Но у древних ящеров есть свои проблемы. Их мир вот-вот захватят пещерные пришельцы, вооруженные палками. Придется всех срочно спасать.

Смерть единорога

Death of a Unicorn (США, 2025, комедия/ужасы)

В центре сюжета этого нового фильма от киностудии A24 – отец и его дочь-подросток, которые случайно сбивают насмерть единорога, направляясь на встречу с начальством, Деллом Леопольдом и его семьей. Они отвозят тело в приют, принадлежащий крупной фармацевтической компании, и вскоре ученые обнаруживают, что его тело, кровь и, главное, рог наделены сверхъестественными лечебными свойствами, которые Леопольды стремятся использовать в своих целях. Однако, углубившись в исследования, они также обнаруживают смертельно опасные последствия своих действий.

Главные роли в фильме сыграли Пол Радд (франшизы "Человек-муравей", "Охотники за привидениями"), Дженна Ордега ("Битлджус 2", сериал "Уэнздей", франшиза "Крик"), Ричард Грант ("Друкула", "Чернокнижник", "Солтберн"), Теа Леони ("Плохие парни", "Парк Юрского периода 3", сериал "Государственный секретарь") и Уилл Поултер ("Солнцестояние", "Стражи галактики 3", сериал "Медведь").

Снял фильм по собственному сценарию продюсер Алекс Шарфман – для него это полнометражный режиссерский дебют.

Премьера фильма состоялась в марте 2025 года на кинофестивале независимого кино SXSW, а в конце марта он попал в ограниченный прокат в США. Теперь же его сможет посмотреть более широкая аудитория – фильм станет доступен онлайн в формате VOD (видео по запросу) с 29 апреля 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 53% одобрения от критиков и 79% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Простая услуга 2

Another Simple Favor (США, 2025, триллер/криминал/черная комедия)

Этот фильм, название которого можно дословно перевести как "Еще одна простая услуга", станет сиквелом фильма "Простая услуга" 2018 года. Через несколько лет после событий первой ленты, Стефани приезжает на итальянский остров Капри, чтобы стать подружкой невесты на экстравагантной свадьбе Эмили с богатым местным бизнесменом. Впрочем, во время празднования происходит убийство...

К главным ролям в сиквеле вернулись Анна Кендрик ("Аудитор", франшизы "Сумерки", "Идеальный голос") и Блейк Лайвли ("Век Адалин", "Зеленый фонарь", сериал "Сплетница").

Также в ленте задействованы Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены") и Микеле Морроне ("365 дней", "Непокорная Элис").

Снял фильм американский режиссер Пол Фиг, наиболее известный как создатель сериала "Хулиганы и ботаны", а также автор ряда эпизодов сериалов "Офис", "Парки и зоны отдыха", "Безумцы" и многих других. Среди его полнометражных работ – фильмы с Мелиссой Маккарти "Подружки невесты", "Вооруженные и опасные", "Шпионка" и "Охотники за привидениями".

Премьера фильма состоялась в марте 2025 года на кинофестивале независимого кино SXSW, а для широкой аудитории он станет доступен с 1 мая 2025 года на Amazon, а также в формате VOD (видео по требованию).

На данный момент на Rotten Tomatoes он имеет 82% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2025 года.

Марина Григоренко