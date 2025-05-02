Один из очевидцев утверждает, что дроны могли поразить расположение ракетной бригады оккупантов.

В ночь на 2 мая аннексированный Крым атаковали беспилотники. Атака была массированной.

Как отчитывается Минобороны РФ, ПВО оккупантов якобы уничтожила 89 "украинских беспилотников" над территорией оккупированного Крыма. Местные паблики сообщали о взрывах в нескольких населенных пунктов в полуострове.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе, Джанкое, а также в Саках, Новофедоровке и Каче, где расположены военные аэродромы, раздавались взрывы.

Видео дня

В сети появились видео, которые подтверждают громкую ночь в Крыму. На кадрах также виден пожар в селе Угловое, что неподалеку аэродрома Качи. Как отмечал "Крымский ветер", "что-то горит после работы росППО".

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку на Крым. Он заявил, что в Севастополе оккупанты отражают попытку атаки беспилотников.

Позже, около 3 часов ночи, Развожаев написал, что к отражению атаки привлекли российский "флот". По его словам, россияне отражают "массированную комбинированную атаку" на Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

Также ночью россияне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Движение восстановили только через 2,5 часа.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко намекнул, что атака на Крым состоялась.

"Демилитаризация Крыма является важной составляющей безопасности в Черном море. Россия, как и при СССР рассматривает Крым в качестве военной базы, и это прямая угроза для судоходства. Также с временно оккупированного полуострова осуществляются удары по украинским городам. Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности", - отметил он.

На одном из видео местный утверждает, что БПЛА прилетели в место расположения ракетной бригады.

Другие новости из Крыма

Как писал УНИАН, недавно представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что на Крымский мост сейчас увеличивается нагрузка из-за того, что оккупанты начинают на полуострове курортный сезон. Время от времени на мосту устраивают различные уходы, движение через путепровод часто становится очень медленным. Оккупанты понимают, что Украина от Крыма не откажется и не теряют бдительности.

В то же время в ВМС заявили, что российская армия использует временно оккупированный Крым для запуска по материковой Украине ракет, в частности баллистических типа "Искандер-М".

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