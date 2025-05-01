Журналисты акцентируют, что Америка до сих пор не дала четкого обещания встать на защиту Украины, если Путин вторгнется в третий раз.

Самым важным фактом о соглашении о полезных ископаемых, подписанном между Америкой и Украиной, является то, что никто в Киеве не будет считать его самоцелью. Об этом пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что это лишь средство для достижения жизненно важной цели - дать Америке национальный интерес в существовании Украины как суверенного государства.

"Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против натиска России из-за своей преданности международному праву или принципу, что крупным странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем того, как войска Владимира Путина опустошают европейские города, изгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей", - сказано в статье.

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По мнению журналистов, единственный аргумент для американского президента в пользу поддержки Украины заключается в том, что США могут заработать на этом.

Утверждается, что это соглашение открывает путь для американских компаний к разработке критически важных полезных ископаемых Украины в партнерстве с этой страной. Будут ли эти ресурсы действительно существовать в достаточных количествах, чтобы быть коммерчески выгодными, еще предстоит выяснить.

"Есть веские основания сомневаться, что кто-то получит большую выгоду от природных богатств Украины. Но это не имеет значения: суть в том, что соглашение создает аргумент, основанный на национальных интересах Америки, для того, чтобы Трамп поддержал Украину", - сказано в материале.

Отмечается, что Америка сделала примирительные жесты Украине, включая поставку оружия на 50 миллионов долларов в течение нескольких часов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Все это является хорошими новостями, но ничто в соглашении не дает президенту Владимиру Зеленскому того, чего он больше всего хочет: четких американских гарантий безопасности для Украины. Да, Америка заявила, что "мирный процесс" будет "сосредоточен на свободной, суверенной и процветающей Украине". Правда, администрация Трампа наконец-то признала очевидную истину, что Россия начала полномасштабное вторжение", - пишут журналисты.

Они акцентируют, что Америка до сих пор не дала четкого обещания встать на защиту Украины, если Путин вторгнется в третий раз. Они добавили:

"Только с такой гарантией Зеленский сможет подписать мирное соглашение, не опасаясь, что это всего лишь пауза перед очередным российским нападением. Сделка - важный шаг, но не конечная цель".

Сделка о полезных ископаемых

На сайте Белого дома обнародовали заявление о подписании соглашения о недрах между Украиной и США. Там есть некоторые подробности о сделке, которые ранее не заявлялись представителями украинского правительства.

Так, в сообщении говорится, что по соглашению американским компаниям предоставляется "право первой ночи" на приобретение полезных ископаемых. В заявлении сказано, что подписанное соглашение "посылает сильный сигнал России.

"Соединенные Штаты играют особую роль в игре и желают долгосрочного успеха Украины", - заявил Белый дом.

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