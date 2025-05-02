Узнайте, что сегодня нужно сделать в доме для счастья.

Сегодняшняя дата связана с несколькими обычаями и народными приметами. Мы рассказали самые интересные факты о сегодняшнем празднике: чего нельзя делать, кто родился из знаменитостей и какой праздник 2 мая отмечают в народе.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти чудотворца и покровителя города Харькова Афанасия Лубенского, а также благоверных князей Бориса и Глеба. По старому стилю верующие чтят преподобного Иоанна Печерника. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем принято молиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

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Среди выдающихся украинцев родились 2 мая композитор Николай Вилинский, военный УНР Юрий Тютюнник, историк Мирон Кордуба, участник российско-украинской войны и Герой Украины Андрей Кизило.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 2 мая праздник Всемирный день тунца. Цель торжества - призвать людей к сохранению морских ресурсов и бережно заниматься рыбным промыслом. Некоторые виды тунцов уже находятся под угрозой вымирания.

Другие известные сегодня праздники мира - День скрапбукинга, День хорька, День младенца, День Гарри Поттера, День информированности о цинге, День шоколадного трюфеля.

Среди выдающихся мировых деятелей родились сегодня ученый и изобретатель Атанасиус Кирхер, композитор Алессандро Скарлатти, писатели Новалис и Джером Клапка Джером, футболист Дэвид Бекхэм, актер Дэвид Суше, рестлер Дуэйн Джонсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Борис и Глеб. Этим двум святым молятся об излечении болезней и избавлении от боли в ногах. Наши предки в этот день сеяли овощи и цветы, сажали картошку, занимались генеральной уборкой.

Хорошей приметой сегодня считается увидеть соловья или ласточку. А если эти птицы загнездились возле дома, то его жильцы будут очень счастливыми.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ссориться с близкими, отказывать в помощи, завидовать чужому счастью. Запрещено одалживать вещи и деньги, иначе вместе с ними отдадите свое благополучие.

Также об этой дате есть такие давние погодные приметы:

если ударил гром, то на несколько дней затянется непогода;

слышно пение соловья - к потеплению;

акация зацвела - к раннему лету;

если ночью ярко мерцают звезды, то ждите похолодания.

Погода 2 мая принесет Украине больше солнца, но также ночные заморозки. Дождей ни в одной из областей не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю день ангела отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

По старому стилю в праздник 2 мая поздравляют обладателей имен Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

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