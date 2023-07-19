Некоторых наемников из числа экс-заключенных отпустят до окончания контракта с ЧВК, когда им придет указ о помиловании.

Командование ЧВК "Вагнер" решило отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками группировки.

Об этом пишут "Важные истории", которые изучили сообщения родственников наемников и представителей компании в их закрытых чатах. Издание отмечает, что многие бывшие наемники находятся сейчас в отелях Анапы в ожидании помилования.

Родственники четырех наемников подтвердили "Важным историям" нахождение бывших заключенных в отелях Анапы. По словам одной из них, всех заключенных отпустят из отелей домой, после чего они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку, но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14-45 дней.

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По данным "Важных историй", бывшие заключенные живут в поселке Витязево в отелях - "Релакс", "Кактус" и "Калипсо". Сутки проживания в них стоят от 2,3 тысячи до 7,2 тысячи рублей в зависимости от загруженности. В одном из чатов сообщили, что в отелях сейчас живут около 400 "вагнеровцев", их не выпускают за территорию гостиниц, пока они не получат помилование и выплаты.

Судьба ЧВК "Вагнер" - детали

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин выступил перед наемниками, приехавшими в Беларусь. Он призвал боевиков "готовиться", повышать "свой уровень" и "в новый путь, в Африку".

Несуществующая на бумагах группировка ЧВК "Вагнер" ликвидирована и как неофициальное вооруженное формирование. Об этом проекту "Можем объяснить" сообщили четыре источника: близкий к администрации президента чиновник, близкий к ЧВК собеседник, а также двое ветеранов "Вагнера".

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