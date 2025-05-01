Специалисты советуют обратить внимание на заслуженного лидера рынка и не рисковать с теми, кто до сих пор был в статусе догоняющего.

Покупка первого электромобиля может показаться сложной задачей, ведь нужно учитывать так много моделей, ценовых диапазонов и функций. Англоязычное автомобильное издание Top Speed считает, что для новичков оптимальным выбором будет подержанная Tesla - марка, которая неплохо себя зарекомендовала и заслуженно держала первенство на рынке много лет.

"Она остается идеальной отправной точкой для тех, кто хочет перейти на электромобили без ущерба для повседневной практичности или производительности. Лучше всего то, что сейчас, когда цены на подержанные автомобили Tesla продолжают падать, они более доступны, чем когда-либо, стоя даже меньше, чем многие новые автомобили с бензиновым двигателем", - отмечает издание.

Хотя сегодня у Tesla появилось много интересных конкурентов, в том числе китайские производители, американская компания до сих пор является лидером в технологии аккумуляторов, зарядной инфраструктуре и узнаваемости бренда. Именно поэтому для тех, кто покупает электромобиль впервые, именно Tesla даст ощущение уверенности в своем выборе.

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Если же говорить о конкретной модели, то авторы публикации рекомендуют обратить внимание на Tesla Model 3 образца 2022 года. Эта модель дебютировала в 2017-м и до 2022 года производитель успел исправить все недостатки, которые характерны для любой совсем новой линейки продукции.

Да, Tesla значительно превышает "китайцев" по цене, но она может предложить широкий выбор комплектаций, среди которых можно найти что-то приемлемое по комбинации цены и имеющихся функций.

Базовая версия с задним приводом использует один электродвигатель, выдающий 271 лошадиную силу. Она может разгоняться от нуля до 100 км в час за 5,1 секунды. Для владельца начинающего электромобиля, Model 3 с задним приводом обеспечивает более чем достаточную мощность для ежедневного вождения и прохождения автомагистралей без ощущения дефицита мощности.

Переход на модели Long Range AWD или Performance открывает еще больше возможностей благодаря двум двигателям. Модель Long Range выдает 425 лошадиных сил, чего достаточно для разгона до 100 км/ч за 4,2 секунды. Комплектация Performance увеличивает мощность до 455 лошадиных сил, разгоняясь от нуля до 100 км/ч всего за 3,1 секунды.

Модель 3 2022 года также демонстрирует высокую эффективность, что является критически важным для покупателей электромобилей, которые впервые покупают автомобиль и могут беспокоиться о запасе хода. Она обеспечивает общий запас хода до 437 км на полной зарядке.

Модель Long Range AWD увеличивает запас хода до 576 км. Даже комплектация Performance, сосредоточенная на скорости и мощности, обеспечивает запас хода 506 км.

Покупателей, которые все же ищут варианты с более низкой ценой, может заинтересовать Nissan Leaf 2022 года выпуска или Chevrolet Bolt EV 2022 года выпуска.

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