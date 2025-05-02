Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой

Американский лидер отметил, что отныне США будут отмечать две даты.

Президент США Дональд Трамп объявил победу Соединенных Штатов в двух мировых войнах и объявил даты празднования.

Как заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social, США сделали гораздо больше, чем любая другая страна для победы в Первой и Второй мировых войнах.

"Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне. Мы выиграли обе войны, никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы", - сказал он.

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День победы - сакральная дата Путина

Как сообщал УНИАН, День победы 9 мая имеет особое значение для российского диктатора Владимира Путина. Это не только государственный праздник, но и ключевой элемент его политической легитимности и пропаганды.

Путин использует этот день для демонстрации военной мощи России, укрепления национального единства и продвижения идеи "исторической миссии" России. Парад на Красной площади является символом непобедимости государства и его армии.

В 2025 году парад на Красной площади будет отмечать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Ожидается участие представителей более 20 стран, включая министра обороны Индии Раджнатха Сингха, который заменит премьер-министра Нарендру Моди. Также подтвердили свое присутствие президенты Беларуси, Сербии и Словакии.

Подготовка к параду проходит в условиях усиленных мер безопасности из-за опасений возможных атак, включая использование беспилотников. Эксперты отмечают, что даже пролет безоружного дрона над Красной площадью во время мероприятия, особенно в присутствии высокопоставленных гостей, таких как Си Цзиньпин, может стать серьезным ударом по имиджу Путина.

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