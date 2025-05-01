Оккупанты выбирают конкретную цель и наносят массированный удар по гражданскому населению.

Российская армия наносит массированные удары по большим городам Украины не потому, что кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас планирует их захватить силой, а чтобы вынудить Киев капитулировать. Об этом "Фабрике новин" заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Он сейчас не планирует Харькова брать, и Одессу не планирует брать. Для того чтобы взять Харьков, ему нужна полутора миллионная армия. Ну, это из области фантастики - ее надо вооружить, подготовить - это нереально. За Одессу вообще молчу - это для россиян недостижимая цель. Тут быстрее у них даже может получиться мимо Сум в сторону Киева…, но, опять-таки, Киев тоже взять нереально - там надо около 3-5 млн (солдат - УНИАН)", - сказал Свитан.

Эксперт предполагает, что массированные обстрелы больших украинских городов связаны, скорее всего, с продолжающимся давлением россиян на украинское общество. Он уточнил, что это давление, с военной точки зрения, оказывают точечно и массово. Например, был массированный удар беспилотниками и ракетами по украинской столице, потом - большим количеством БПЛА был удар по Харькову, отдельно - по Днепру, Сумам, Одессе.

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"Они (оккупанты - УНИАН) сосредотачиваются на одной цели и давят step by step по кругу. То есть, у них, у россиян, сейчас задача заставить нас капитулировать, а других вариантов нет - на поле боя это нереально. Конфигурация фронта такая, что россиянам этим фронтом просто невозможно. Тем более, прижат фронт к Азовскому морю. Самая неудобная позиция. Это кому-то в России в голову пришло на юг полезть Украины… Они окружают Азовское море, им бычков, бабулек этих, захотелось половить…", - заявил Свитан.

Он предполагает, что российское военное руководство уже понимает, что логистическое обеспечение этой группировки войск сложно осуществлять, и поэтому пытаются оказать на Киев политическое давление, а население подвергают при этом террористическим атакам.

По словам эксперта, Украине нужно прикрыть большие города системами Patriot, для чего в общей сложности нужно порядка 20 таких установок.

Удары РФ по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 1 мая армия РФ нанесла по Одессе массированный удар БПЛА. Погибли супруги, получили 15 человек. Значительно поврежден 16-этажный дом, частные и многоквартирные жилые дома, школа, магазины, автомобили. Лишь из одной "высотки" было эвакуировано более 200 человек. Под ударами была и железнодорожная инфраструктура региона - поврежден участок железной дороги и три грузовых вагона.

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