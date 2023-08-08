Это была своеобразная спецоперация, пояснил он.

Мятеж главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина согласовал президент РФ Путин.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. "Сегодня уже можно сказать, что это была операция, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и к его окружению. Есть понимание о количестве генералов, которые сегодня отстранены, часть из них находится за решеткой. Это была такая спецоперация", - пояснил он.

Данилов заявил, что разногласия в российском обществе будут в дальнейшем обостряться, это может произойти уже осенью - зимой этого года. "Количество людей, которые понимают, куда их завел Путин, с каждым днем становится больше", - добавил секретарь СНБО.

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Чистки в России после мятежа Пригожина: что известно

По данным The Wall Street Journal, уже через несколько часов после начала мятежа в России задержали ряд высокопоставленных военных. По меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, около 15 - отстранены от службы или уволены.

В этот список попали генерал-полковник Андрей Юдин, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, генерал-полковник Михаил Мизинцев и генерал Сергей Суровикн.

Последнего подозревали в том, что он знал о мятеже. Оккупант не появлялся на публике с тех пор. РосСМИ также писали, что его арестовали.

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