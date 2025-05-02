Мы любим зеленый чай и употребляем его, потому что знаем о том, что он полезен. Но как именно? Ответили эксперты.

Зелёный чай — один из самых популярных напитков в мире. И, наверное, один из самых полезных. Но как именно он влияет на тело и разум?

Издание Martha Stewart узнало у экспертов по питанию, в чём польза зелёного чая. Этот чай изготавливается из растения Camellia sinensis, родом из Китая. Молодые листья сушат для производства белого чая.

Зелёный и чёрный чай производят из зрелых листьев — разница в обработке.

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Зелёный чай проходит минимальную ферментацию, благодаря чему сохраняет свежий вкус, а чёрный полностью окисляется, приобретая более насыщенный аромат.

Польза зелёного чая

Зелёный чай — один из самых полезных напитков. Он снижает риск хронических заболеваний. Зелёный чай богат антиоксидантами, особенно эпигаллокатехин-галлатом (EGCG), отмечает доктор философии, диетолог и доцент Бингемтонского университета Лина Бегдаче. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом, что способствует здоровому старению, снижает риск хронических заболеваний и укрепляет здоровье.

Повышает уровень энергии. В чашке зелёного чая содержится от 20 до 45 мг кофеина — меньше, чем в чёрном чае (40–70 мг) или кофе (95–200 мг). Также зелёный чай содержит L-теанин — аминокислоту, которая уравновешивает действие кофеина, обеспечивая более спокойную и сосредоточенную энергию.

Поддерживает здоровье мозга. Комбинация кофеина, L-теанина и EGCG делает зелёный чай напитком, полезным для мозга. Он улучшает концентрацию, внимание и может защищать нейроны от повреждений, снижая риск нейродегенеративных заболеваний.

Возможные побочные эффекты

Хотя зелёный чай безопасен для большинства, в больших количествах он может вызвать бессонницу, тревожность или расстройства желудка. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чувствительностью к кофеину, беременным и кормящим женщинам, а также принимающим определённые препараты (например, разжижающие кровь), стоит проконсультироваться с врачом.

Есть ли польза у зелёного чая без кофеина

Эксперты заявляют, что да. Даже без кофеина зелёный чай сохраняет большинство антиоксидантов, хотя и в меньших количествах. Это отличный вариант для тех, кто избегает кофеина.

При этом матча — ещё лучше. Она готовится путём размешивания порошка из листьев зелёного чая в горячей воде. В отличие от обычного чая, вы употребляете весь лист, а значит, получаете больше антиоксидантов, кофеина и L-теанина. Это усиливает противовоспалительные и "мозгостимулирующие" свойства напитка.

Как выбрать зелёный чай

Лучше выбирать рассыпной чай — в нём больше цельных листьев. В пакетиках чаще содержатся измельчённые частицы и пыль, что говорит о более низком качестве, объясняет сомелье по чаю Джи Чо, основатель Oh, How Civilized.

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