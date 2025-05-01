По его словам, соглашение значительно изменилось в процессе подготовки и теперь является действительно равноправным.

Соглашение о сотрудничестве с США в области полезных ископаемых является равноправным и вскоре будет направлено на ратификацию в Верховную Раду. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний", - заявил глава государства.

Зеленский похвалил правительственную команду, которая работала над соглашением с американцами, и отметил, что документ значительно изменился в процессе подготовки. По его словам, теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для весомых инвестиций в Украину и для существенной модернизации производств в Украине.

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"В соглашении нет долга и создается Фонд - Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите", - пояснил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что подписание соглашения об ископаемых фактически является первым результатом встречи с президентом США в Ватикане.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора. Получилась тогда содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на 100%", - отметил Зеленский.

Соглашение с США об украинских ископаемых

Как сообщал УНИАН, этой ночью Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного фонда для привлечения глобальных инвестиций в восстановление страны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подписание соглашения с Украиной свидетельствует о заинтересованности Трампа в обеспечении действительно длительного мира. По ее словам, создание Инвестиционного фонда реконструкции Украины является первым в своем роде экономическим партнерством для восстановления и долгосрочного экономического успеха страны.

Пресс-секретарь подчеркнула, что от этого соглашения выиграет как Украина, так и США. Кроме того, оно демонстрирует экономическую заинтересованность американской стороны в обеспечении свободного и суверенного будущего украинцев.

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