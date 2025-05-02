Американский лидер предостерегает страны от покупки иранской нефти.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил вторичными санкциями странам, которые будут покупать нефть у Ирана.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, "все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены немедленно".

"Любая страна или лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, будет немедленно подвергнута вторичным санкциям. Им будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки любым способом, в любой форме", – подчеркнул Трамп.

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Стоит отметить, что таким образом президент США ударил по одному из ключевых источников доходов Ирана на фоне довольно непростых отношений между Вашингтоном и Тегераном. В апреле издание Financial Times писало, что экспорт иранской нефти достиг шестилетнего максимума. Это обеспечивает прирост экономики страны на $35 млрд в год.

Иран и США

В последние месяцы Соединенные Штаты Америки пытаются добиться сворачивания ядерной программы Ирана. В частности, Трамп угрожал военными действиями. Американский лидер настаивает, что Иран не может иметь ядерного оружия:

"Иран не может иметь ядерного оружия. И если переговоры не будут успешными, я думаю, что это будет очень плохой день для Ирана", – заявил он.

В апреле издание The Guardian писало, что в рамках усилий по сворачиванию ядерной программы Ирана США предложили ему отдать запасы обогащенного урана другим странам – к примеру, России.

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