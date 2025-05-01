Как сообщается, "ждать осталось недолго".

Парламент Украины, как ожидается, ратифицирует подписанные соглашения с США по полезным ископаемым в течение недели, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. Он добавил, что все три документа в рамках соглашения были подписаны между странами еще в среду.

Также он отметил, что 50% роялти будут поступать от новых проектов по освоению природных ресурсов в Украине, а не только от редкоземельных элементов, пишет Sky News.

Что еще известно о сделке по украинским недрам

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что США будут вносить прямые финансовые вклады в фонд, а также могут предоставить новую помощь — в том числе системы противовоздушной обороны для Украины.

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В обмен США получат преференциальный доступ к новым соглашениям, касающимся украинских минеральных ресурсов.

Ранее УНИАН сообщал, что означает для Трампа соглашение об ископаемых. От этого соглашения выиграет как Украина, так и США. Кроме того, оно демонстрирует экономическую заинтересованность американской стороны в обеспечении свободного и суверенного будущего украинцев, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Кроме того, аналитик Даг Клейн рассказал, что для Украины самое главное в сделке о полезных ископаемых. Подписание указанного соглашения, по его словам, "стало хорошей новостью для тех, кто хочет, чтобы Вашингтон отступил от последних месяцев враждебности по отношению к Киеву".

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