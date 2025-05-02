Спикер Госдепа также высказалась о вовлеченности Штатов в мирные переговоры.

Соединенные Штаты Америки готовы вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Во время брифинга она также отметила, что американский президент Дональд Трамп уже говорил о готовности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.

"Мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент (Трамп, – ред.) хочет, чтобы все наши действия как нации были дипломатическими – он четко придерживается этого. При этом он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания", – сказала Брюс.

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Кроме того, она напомнила, что госсекретарь США Марко Рубио говорил о готовности Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.

"Суть изменений заключается в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными (в мирные переговоры, – ред.) и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон (Украины и России, – ред.), и пришло время, чтобы именно они представили и разработали конкретные идеи относительно того, как будет завершен этот конфликт", – констатировала Тэмми Брюс.

Санкции США против России: это стоит знать

Bloomberg со ссылкой на сенатора-республиканца Линдси Грэма сообщает, что 72 сенатора поддерживают законопроект о новых санкциях против России и стран, которые покупают российскую нефть.

Речь идет о 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, новые санкции запретят американским гражданам покупать российский суверенный долг.

При этом незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если бы Трамп ввел новые антироссийские санкции, это могло бы продлить войну в Украине еще на два года.

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