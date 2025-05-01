Для транспортировки задействовали украинский самолет Ан-124.

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину списанные истребители F-16. Самолеты могут использоваться исключительно как доноры запчастей.

Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на кадры с загрузкой частично разобранных бортов на украинский транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Согласно данным бортовых трекеров, он направлялся в Польшу.

В Воздушных силах США отмечали, что Штаты "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти". Примечательно, что восстановить эти самолеты для оперативного использования невозможно, ведь им не хватает критически важных компонентов. К примеру, речь может идти о двигателе или радаре.

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Доказательства того, что F-16 направлялись именно в Украину, появились на прошлой неделе, когда в социальных сетях начали распространяться фотографии, на которых по меньшей мере три завернутых в термоусадочную пленку F-16, без крыльев, хвостов и двигателей, загружаются на самолет Ан-124 в международном аэропорту Тусона, штат Аризона. Борт с номером UR-82027 приземлился там 25 апреля, а на следующий день взлетел в направлении польского аэропорта Жешув-Ясенка. Он является хабом для поставки западной военной помощи Украине.

"Доказательства указывали на то, что Соединенные Штаты поставили эти самолеты в Украину, хотя официального подтверждения этого до сих пор не было. Существовала также вероятность того, что они предназначались для использования Польшей, возможно, для поставки запчастей или наземного обучения. Польша также является оператором F-16, хотя эти самолеты являются гораздо более совершенными Block 52+ F-16C/D по сравнению с моделями A/B, которые использует Украина", – добавляет TWZ.

Самолеты для Украины

Международные партнеры передали Украине несколько партий истребителей F-16 для противостояния российской агрессии. Точное количество переданных бортов не раскрывается.

Кроме того, украинские Воздушные силы в феврале 2025 года получили первые французские истребители Mirage 2000, о чем сообщал министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Количество поставленных самолетов он не называл.

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