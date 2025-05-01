Она выступила с первой с момента отставки речью.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис раскритиковала первые 100 дней президентства Дональда Трампа.

Как передает CNN, она обвинила политика в причинении "крупнейшего в современной истории Америки рукотворного экономического кризиса". Кроме того, по ее словам, конфликты нового президента с судами ведут страну к конституционному кризису.

Харрис заявила, что пошлины против главных партнеров являются безрассудными и провоцируют рецессию. Она считает, что такая политика повысит стоимость предметов первой необходимости, опустошит пенсионные счета людей и парализует американский бизнес, заставив его увольнять рабочих.

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Бывшая соперница Трампа сказала демократам, что американский президент является частью гораздо большего консервативного проекта:

"Не давайте себя обмануть, думая, что все вокруг - хаос. Я знаю, что так может казаться, но поймите, что на самом деле мы являемся свидетелями высокоскоростного события, где он используется для быстрой реализации повестки дня, которая готовилась десятилетиями".

Журналисты отмечают, что сейчас Харрис и Демократическая партия размышляют о своем политическом пути. После поражения на выборах она рассматривала возможность баллотирования в следующие президенты или возвращения в родной штат для участия в губернаторской гонке, которая запланирована на 2026 год.

Первые 100 дней Трампа на посту

Как сообщал УНИАН, 30 апреля американский президент выступил с речью, посвященной первым 100 дням своего второго президентского срока.

Он заявил, что его команде удалось осуществить "самые глубокие за 100 лет изменения в Вашингтоне", а все называют это начало "лучшим для любого президента в истории".

Политик похвастался своей жесткой иммиграционной политикой, сокращениями государственных расходов и введенными против других стран пошлинами. По его словам, благодаря тарифам вскоре США будут зарабатывать много денег.

Также он отверг опросы, свидетельствующие о снижении его рейтингов, отметив, что реальная поддержка значительно выше.

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