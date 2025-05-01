Правило будет касаться новых лицензий на добычу.

В рамках соглашения об украинских ископаемых США получили право первоочередного выкупа украинских ресурсов, или определения покупателя для них. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американцы делают особый акцент на том, что заключенное вчера "историческое соглашение" положило начало "партнерству для реконструкции и долгосрочного экономического успеха Украины".

В нескольких абзацах Белый дом пересказывает суть соглашения, рассказывая в целом то же, что ранее было изложено министром экономики Украины Юлией Свириденко. Вместе с тем, в пресс-релизе Белого дома есть пункт, на наличии которого украинское правительство публично не делало акцента - приоритетное право США покупать украинские природные ресурсы.

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"Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо определить покупателя на наш выбор. Эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки", - говорится в сообщении.

На сайте Кабмина Украины уже опубликован полный текст соглашения, в котором действительно указано, что все новые лицензии на добычу украинских ископаемых должны содержать пункт, обязывающий держателя лицензии продавать добытый ресурс США, если те проявят на то интерес. Однако указано, что продажа будет осуществляться на рыночных условиях. Также текст соглашения содержит пункт о том, что новые лицензии могут иметь определенные ограничения на продажу ресурсов другим контрагентам. Но о праве США определять конкретного покупателя для украинских ресурсов в обнародованном Кабмином тексте соглашения ничего не сказано.

Соглашение с США о полезных ископаемых

Как писал УНИАН, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о совместных инвестициях в добычу украинских ископаемых. Сразу после этого министр экономики Юлия Свириденко, которая была основным переговорщиком от Украины и ставила свою подпись, обнародовала пост Фейсбук, в котором изложила ключевые пункты соглашения.

По ее словам, украинское государство сохраняет полную собственность и контроль за недрами и само определяет, где и что будут добывать. Создается инвестиционный фонд, которым США и Украина будут владеть 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса.

Соглашение не накладывает на Украину никаких новых долгов, но фонд будет получать 50% средств от всех новых лицензий на добычу украинских ископаемых из определенного перечня. Эти средства фонд будет реинвестировать в новые проекты на территории Украины. Как свою долю в фонд будут вносить США - не уточняется, хотя указано, что новая военная помощь может быть зачислена как вклад американской стороны. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, подписанный документ является справедливым соглашением, которое в нынешнем варианте выглядит гораздо лучше, чем то, что США предлагали ранее.

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