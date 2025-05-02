В частности, многие ключевые моменты не указаны в соглашении, так как позиции сторон расходятся.

Верховной Раде на ратификацию вынесут соглашение без многих ключевых моментов, которые должны быть определены и закреплены в дополнительных технических соглашениях. Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

По его убеждению, Украина "подарила" президенту США Дональду Трампу до 100 дней его президентства "условную победу" путем подписания соглашения о недрах.

"Это еще, на самом деле, большой вопрос, как дальше будет развиваться история с этим соглашением. Вопрос далеко еще не закрыт", - отметил Дикий.

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Он отметил, что предыдущий вариант соглашения содержал 90 страниц, а подписанный вариант соглашения имеет 12 страниц.

"Это 1/8 от вопросов, которые будут обсуждаться. На самих этих 12 страницах, которые мы подписали, там действительно ничего трагического, ничего непоправимого нет. Это правда. Соглашение не страшное в отличие от того, что нам американцы базово предлагали. Но, там есть такой момент - целый ряд ключевых вопросов вынесен из этих 12 страниц. Именно поэтому эти вопросы являются очень серьезными и их не успели согласовать, потому что позиции сторон очень сильно расходятся. Они должны быть вынесены в так называемые технические соглашения", - сказал Дикий.

По его словам, эти технические соглашения еще не готовы.

"И честно говоря, пока мы их не увидим, вообще трудно оценивать, на самом деле, на что мы подписываемся. И то, что парламент будет ратифицировать, скорее всего, эти 12 страниц, не имея технических соглашений - это о многом говорит, причем, не о хорошем в этом соглашении", - отметил Дикий.

В то же время, по его мнению, пока Украина пока ничего сильно не потеряла, но вступила в зону больших рисков.

Отдельно военный эксперт отметил, что специальный представитель США Кит Келлог больше выражает свою личную позицию, потому что симпатизирует Украине, когда, в то же время, президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс продолжают абсолютно откровенно выражать симпатию к врагу Украины - к России.

Соглашение о недрах - подробности

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Вашингтоне состоялось подписание Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления. От Украины подпись под соглашением поставила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, а от США - министр финансов Скотт Бессент.

Предполагается, что инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.

США будут помогать привлекать к восстановлению Украины частных и публичных инвесторов - иностранные фонды, компании, правительства государств, которые поддерживают борьбу Украины против российской агрессии. Американские компании получат доступ к новым возможностям, которые открывает совместное развитие природных ресурсов и восстановление Украины.

Согласно документу, активы, касающиеся природных ресурсов, означают участки, запасы и месторождения на территории Украины таких полезных ископаемых: алюминия, сурьмы, мышь'яку, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и другие минералы или углеводороды.

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