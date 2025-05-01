К своим ролям снова вернутся Хироюки Санада и Космо Джарвис.

Американский историко-драматический сериал "Сегун" продлили на второй сезон. Канал FX, который работал над производством ленты, сообщил, что съемки новой части картины начнутся в январе 2026 года. Проходить они будут в Канаде.

Об этом сообщает издание Deadline. Как указывают создатели сериала, его продолжение будет "совершенно новой, оригинальной историей", которая не будет связана с бестселлерами Джеймса Клавелла. Как известно, сериал основан на основе одноименного романа 1975 года вышеупомянутого писателя.

В то же время представители FX указали, что новые эпизоды "продолжат основанную на исторических фактах сагу о двух мужчинах из разных миров, чьи судьбы неразрывно переплетены". К своим ролям Йоши Торанага и Джона Блэкторна снова вернутся артисты Хироюки Санада и Космо Джарвис. Съемки стартуют в начале следующего года в Ванкувере, где снимали и первый сезон. Хотя ранее планировалось, что производство будет проходить в Японии и начнется уже этой осенью, но процесс создания картины отложили.

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На этот раз Санада, кроме того, что сыграет главную роль в "Сегуне", также выступит исполнительным продюсером сериала. А Джарвис будет соисполнительным продюсером картины.

Как известно, первая часть сериала вышла в феврале прошлого года. Она быстро получила мировую славу и стала самым популярным проектом в истории платформы FX. Кроме того, лента была признана лучшей на кинопремиях. В частности, она получила рекордные 18 наград на премии "Эмми" в номинациях "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале" (Санада), "Лучшая актриса в драматическом сериале" (Анна Савай) и других. Также картина получила "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

По сюжету картины события происходят в Японии XVII века. В сериале изображено столкновение культур, политические интриги и борьбу за власть в стране того века. Главный герой английский мореплаватель Джон Блэкторн попадает в аварию на своем корабле у японских берегов. Из-за неисправности судна он попадает в страну со строгими законами и правилами.

Постепенно мореплаватель оказывается в центре большой игры между могущественными кланами. Мужчина налаживает связь с лордом Йошием Торанагой, который стремится стать сегуном - военным диктатором Японии. Джон становится его союзником и предоставляет ему данные о Западе.

Напомним, ранее вышел трейлер кулинарной драмы "Кухня" с Руни Марой. В украинский прокат фильм выйдет 22 мая 2025 года. Лента получила высокие оценки от кинокритиков и зрителей.

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