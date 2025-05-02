По состоянию на сейчас известно о 28 пострадавших. Информация о погибшем, к счастью, не подтвердилась.

Поздно вечером четверга, 1 мая, Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. По состоянию на утро 2 мая значительно возросло количество пострадавших.

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, по городу нанесено по меньшей мере десять ударов.

"Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 28. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", - отметил Федоров.

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Сейчас в городе объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью тактической авиации врага. Есть угроза ударов КАБами.

Удары по Запорожью

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 1 мая российские оккупационные войска продолжили терроризировать Украину дронами. Враг нанес по меньшей мере 10 ударов по Запорожью.

Сначала сообщалось, что в результате российского обстрела Запорожья погиб 61-летний мужчина. Кроме того, под завалами ищут людей. К счастью, информация о жертве не подтвердилась.

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