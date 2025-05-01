Уже известно об одном раненом в результате атаки.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину дронами. Враг нанес по меньшей мере 10 ударов по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале. По его данным, в городе возникли пожары.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", – заявил он.

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По состоянию на 22:40 было известно об одном раненом в результате российской атаки. На место выехала бригада медиков.

Также Федоров показал последствия атаки РФ:

Атаки РФ по Украине

В ночь на 1 мая россияне массированно атаковали дронами Одессу. Местные власти сообщали о жертвах и пострадавших в результате обстрела.

Отмечалось, что повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. Из-за атаки также возникли пожары.

Тем временем утром 1 мая стало известно, что в одном из районов Киева взорвались кассетные боеприпасы. Предположительно, они были разбросаны с вражеских БПЛА во время ночной атаки.

Детонация произошла в Дарницком районе столицы, в микрорайоне Бортничи. Впоследствии в МВД Украины сообщили, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.

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