Россияне атаковали Запорожье / коллаж УНИАН, фото Запорожской ОВА, скриншот

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину дронами. Враг нанес по меньшей мере 10 ударов по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале. По его данным, в городе возникли пожары.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", – заявил он.

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По состоянию на 22:40 было известно об одном раненом в результате российской атаки. На место выехала бригада медиков.

Также Федоров показал последствия атаки РФ:

фото Запорожской ОГА

Атаки РФ по Украине

В ночь на 1 мая россияне массированно атаковали дронами Одессу. Местные власти сообщали о жертвах и пострадавших в результате обстрела.

Отмечалось, что повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. Из-за атаки также возникли пожары.

Тем временем утром 1 мая стало известно, что в одном из районов Киева взорвались кассетные боеприпасы. Предположительно, они были разбросаны с вражеских БПЛА во время ночной атаки.

Детонация произошла в Дарницком районе столицы, в микрорайоне Бортничи. Впоследствии в МВД Украины сообщили, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.

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