Тепличные огурцы предлагают почти на 30% дешевле, чем в первых числах мая прошлого года.

В Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Об этом сообщает специализированный аналитический портал EastFruit.

Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы в диапазоне 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партий. В среднем это на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Специалисты связывают такую динамику с увеличением предложения овощей на рынке.

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Производители акцентируют внимание на ускорении созревания огурцов в местных тепличных комбинатах. Кроме того, сказывается увеличение предложения огурцов из пленочных теплиц.

При этом темпы реализации продукции находятся на достаточно невысоком уровне. Дело в том, что из-за относительно небольшого срока реализации местные оптовые компании и розничные сети закупают огурцы исключительно для текущих продаж.

Отметим также, что сейчас тепличные огурцы предлагают почти на 30% дешевле, чем в первых числах мая прошлого года.

Цены на овощи в Украине - динамика

Напомним, вчера УНИАН сообщил о падении цен на прошлогоднюю белокочанную капусту.

Специалисты связывают снижение стоимости овоща со стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах, что происходит из-за ее длительного хранения. Еще одним важным фактором называют относительно невысокий спрос на рынке.

При этом в целом эксперты не прогнозируют существенного удешевления овощей борщевого набора - по крайней мере, до того момента, как начнутся поставки из открытого грунта местных овощей нового урожая.

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