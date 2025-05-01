По ее словам, новые ПЗРК они не готовы нам давать, потому что это стоит на вооружении их армии.

Запасы оружия на складах американской армии не такие большие, как рассчитывают в Украине. То, что передают Силам обороны - старые модели. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" рассказала народный депутат Александра Устинова.

"О том, что лежит сейчас на складах - да, лежит. Но не настолько много, как нам даже кажется и они не готовы с нами делиться последними", - пояснила нардеп.

Она привела пример ПЗРК Stinger.

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"Нам отдали 10-летний запас "Стингеров". Но проблема в том, что они нам отдали старую модель... Каждые 5 лет выходит новая модель и на нее не подходят старые ракеты. И они переводят всю армию на новую модель. То, что у них было старое - они отдали. На них уже закончились ракеты. А новые они не готовы нам давать, потому что это стоит на вооружении их армии", - рассказала Устинова.

По ее словам, то же самое касается и самолетов. Модели F-15 и F/A-18 в основном взлетают с авианосцев, которых у Украины нет, или же к самолетам банально не производят запчастей.

"У них огромное количество штурмовиков А-10 Thunderbolt. Они буквально лежат в пустынях. Мы сначала говорили о них с американцами, но нам нет смысла их забирать потому, что на них вообще не производят запчасти", - резюмировала нардеп.

Помощь США для Украины

Ранее журналисты Kyiv Post сообщили, что администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине на сумму 50 млн долларов. Они отмечали, что до сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

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