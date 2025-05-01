2 мая по новому церковному календарю вспоминают перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба и святителя Афанасия, патриарха Константинопольского и Лубенского чудотворца. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 2 мая по старому стилю
- О чем говорят приметы на 2 мая
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 2 мая
- Кто отмечает день ангела 2 мая
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 2 мая (15 мая по старому стилю) - день памяти святителя Афанасия, патриарха Константинопольского и Лубенского чудотворца. В этот же день состоялось перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
Святитель Афанасий Пателарий родился в 1597 году на острове Крит, в знатной греческой семье. Он получил блестящее образование, но решил отказаться от светской жизни, что и сделал после смерти отца.
Афанасий принял монашеский постриг и в течение многих лет жил на Афоне. Вскоре он стал известным проповедником и богословом, а также создал духовные песнопения.
В марте 1634 года власти Османской империи изгнали патриарха Константинопольского Кирилла Первого. На патриаршую кафедру избрали Афанасия. Но, когда Кирилл вернулся из ссылки, Афанасий оставил свой престол и вернулся жить на Афон.
С 1638 года святитель управлял Солунской митрополией. Но османы всячески притесняли церковь в Греции - не было достаточно богослужебных книг, церковной утвари, облачений. Афанасий отправлялся не раз в поездки, чтобы получить помощь для церкви. После одной из таких он по пути назад заболел и был вынужден остановиться в Преображенском Мгарском монастыре города Лубны (Полтавская область). Там он написал завещание и спустя несколько месяцев умер.
В 1662 году святитель Афанасий был прославлен в лике святых - день его памяти был установлен 2 мая, в день памяти его тезки, святителя Афанасия Великого.
Мощи святого патриарха Афанасия, которые прославились многочисленными чудесами и знамениями, находятся в Харькове, в Благовещенском кафедральном храме.
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Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) - младшие сыновья великого киевского князя Владимира Красное Солнышко, а также братья Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.
Борис родился в 986 году, Глеб - в 990-м. От отца молодые князья получили земли: Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу - Муром. Как и отец, братья вели благочестивый образ жизни, знали Священное Писание, но стали жертвами междоусобицы. В 1015 году князь Владимир призвал Бориса в Киев и доверил ему свою дружину - Борис отправился в поход против печенегов. В это время Владимир внезапно умер. В Киеве остал его старший сын, Святополк - он опасался, что Борис будет претендовать на княжеский престол. Но Борис сказал, что не будет воевать за власть и распустил войско. Святополк не поверил и подослал к брату убийц - Бориса убили во время утренней молитвы.
Расправился Святополк и с братом Глебом, который предпочел умереть, но не поднимать руки на брата. Борис погиб в возрасте 29 лет, Глебу было 25 лет.
Спустя несколько лет другой сын Владимира, князь Ярослав, разбил дружину Святополка и тот бежал в Польшу. Ярослав построил в Вышгороде возле Киева храм в честь убитых братьев и перенес туда их мощи.
Благоверные князья Борис и Глеб - первые канонизированные святые. Их называют князьями-страстотерпцами, так как они погибли не за веру, а за то, что проявили беззлобие и исполняли Божьи заповеди. Их мощи считаются чудотворными - известно шесть случаев исцеления на их могиле.
Какой церковный праздник 2 мая по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Иоанна Печерника. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 2 мая
В народе 2 мая - праздник Бориса и Глеба. Приметы дня говорят о том, какой будет погода в мае и летом:
- жаркое солнце сегодня - погода установится хорошая;
- день ветренный и холодный - будет прохладным все лето;
- безумно красивый закат - к сухому и жаркому лету;
- собирается гроза - жди непогоду на несколько дней.
2 мая слушают, не слышно ли пение соловья: если он запел, то лето наступит раньше календаря.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 2 мая церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, конфликтов, жадности, лени, зависти. Не следует отказывать в помощи, если есть возможность помочь.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день давать деньги в долг - можно отогнать удачу от дающего.
Что можно делать 2 мая
В православный праздник сегодня обращаются к святым Борису и Глебу - молятся о выздоровлении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят укротить вражду и злобу, помочь защитникам Украины в их нелегком труде, а также молятся о мире.
Святителя Афанасия почитают как Лубенского чудотворца и целителя и покровителя Харькова, к святому обращаются с просьбами исцелить от болезней и уберечь город и весь народ земли Слобожанской от всяких бед и напастей.
Народные приметы советуют в этот день, подметая в доме, мести не к порогу, а от порога к центру, чтобы сохранить достаток и благополучие.
Кто отмечает день ангела 2 мая
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.
По старому стилю день ангела у Антона, Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана и Семена.