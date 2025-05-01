Какой церковный праздник отмечают верующие 2 мая по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

2 мая по новому церковному календарю вспоминают перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба и святителя Афанасия, патриарха Константинопольского и Лубенского чудотворца. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 мая (15 мая по старому стилю) - день памяти святителя Афанасия, патриарха Константинопольского и Лубенского чудотворца. В этот же день состоялось перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.

Видео дня

Святитель Афанасий Пателарий родился в 1597 году на острове Крит, в знатной греческой семье. Он получил блестящее образование, но решил отказаться от светской жизни, что и сделал после смерти отца.

Афанасий принял монашеский постриг и в течение многих лет жил на Афоне. Вскоре он стал известным проповедником и богословом, а также создал духовные песнопения.

В марте 1634 года власти Османской империи изгнали патриарха Константинопольского Кирилла Первого. На патриаршую кафедру избрали Афанасия. Но, когда Кирилл вернулся из ссылки, Афанасий оставил свой престол и вернулся жить на Афон.

С 1638 года святитель управлял Солунской митрополией. Но османы всячески притесняли церковь в Греции - не было достаточно богослужебных книг, церковной утвари, облачений. Афанасий отправлялся не раз в поездки, чтобы получить помощь для церкви. После одной из таких он по пути назад заболел и был вынужден остановиться в Преображенском Мгарском монастыре города Лубны (Полтавская область). Там он написал завещание и спустя несколько месяцев умер.

В 1662 году святитель Афанасий был прославлен в лике святых - день его памяти был установлен 2 мая, в день памяти его тезки, святителя Афанасия Великого.

Мощи святого патриарха Афанасия, которые прославились многочисленными чудесами и знамениями, находятся в Харькове, в Благовещенском кафедральном храме.

***

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) - младшие сыновья великого киевского князя Владимира Красное Солнышко, а также братья Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.

Борис родился в 986 году, Глеб - в 990-м. От отца молодые князья получили земли: Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу - Муром. Как и отец, братья вели благочестивый образ жизни, знали Священное Писание, но стали жертвами междоусобицы. В 1015 году князь Владимир призвал Бориса в Киев и доверил ему свою дружину - Борис отправился в поход против печенегов. В это время Владимир внезапно умер. В Киеве остал его старший сын, Святополк - он опасался, что Борис будет претендовать на княжеский престол. Но Борис сказал, что не будет воевать за власть и распустил войско. Святополк не поверил и подослал к брату убийц - Бориса убили во время утренней молитвы.

Расправился Святополк и с братом Глебом, который предпочел умереть, но не поднимать руки на брата. Борис погиб в возрасте 29 лет, Глебу было 25 лет.

Спустя несколько лет другой сын Владимира, князь Ярослав, разбил дружину Святополка и тот бежал в Польшу. Ярослав построил в Вышгороде возле Киева храм в честь убитых братьев и перенес туда их мощи.

Благоверные князья Борис и Глеб - первые канонизированные святые. Их называют князьями-страстотерпцами, так как они погибли не за веру, а за то, что проявили беззлобие и исполняли Божьи заповеди. Их мощи считаются чудотворными - известно шесть случаев исцеления на их могиле.

Какой церковный праздник 2 мая по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Иоанна Печерника. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 мая

В народе 2 мая - праздник Бориса и Глеба. Приметы дня говорят о том, какой будет погода в мае и летом:

жаркое солнце сегодня - погода установится хорошая;

день ветренный и холодный - будет прохладным все лето;

безумно красивый закат - к сухому и жаркому лету;

собирается гроза - жди непогоду на несколько дней.

2 мая слушают, не слышно ли пение соловья: если он запел, то лето наступит раньше календаря.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 мая церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, конфликтов, жадности, лени, зависти. Не следует отказывать в помощи, если есть возможность помочь.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день давать деньги в долг - можно отогнать удачу от дающего.

Что можно делать 2 мая

В православный праздник сегодня обращаются к святым Борису и Глебу - молятся о выздоровлении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят укротить вражду и злобу, помочь защитникам Украины в их нелегком труде, а также молятся о мире.

Святителя Афанасия почитают как Лубенского чудотворца и целителя и покровителя Харькова, к святому обращаются с просьбами исцелить от болезней и уберечь город и весь народ земли Слобожанской от всяких бед и напастей.

Народные приметы советуют в этот день, подметая в доме, мести не к порогу, а от порога к центру, чтобы сохранить достаток и благополучие.

Кто отмечает день ангела 2 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

По старому стилю день ангела у Антона, Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана и Семена.

Вас также могут заинтересовать новости: