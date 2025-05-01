Сомали, Чад и Судан, где верблюды используются в качестве скота, по-прежнему считаются местами, где верблюды встречаются чаще всего.

Если бы людей попросили назвать страны с наибольшим количеством верблюдов, вероятно, большинство назвали бы страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Как пишет IFLScience, Австралия вряд ли будет упомянута, но там не только больше верблюдов, чем во многих местах, где они являются важной частью культуры. Вскоре она может поспорить за самую большую популяцию верблюдов из всех.

"Это может шокировать, потому что посетители Египта, например, будут завалены предложениями посетить древние места на спине верблюда или купить сувениры в форме верблюда во многих формах. Ни то, ни другое не очень вероятно в Австралии, где верблюды являются скорее грязным секретом", - сказано в статье.

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Никто не проводил точного подсчета верблюдов в каждой стране, но Книга рекордов Гиннесса отмечает, что в Австралии больше всего неодомашненных верблюдов.

Отмечается, что Сомали, Чад и Судан, где верблюды используются в качестве скота, по-прежнему считаются местами, где верблюды встречаются чаще всего. Однако Австралия быстро поднимается в рейтингах и может оказаться на вершине довольно скоро без радикальных мер.

Верблюды изначально эволюционировали в Северной Америке, но переправились в Азию, когда Берингов мост был обширным около 6-7 миллионов лет назад. Некое сочетание конца последнего ледникового периода и прибытия людей погубило американских верблюдов.

Тем временем верблюды завоевали большую часть Азии и Африки, но пересечь линию Уоллеса, чтобы добраться до Австралии, было для них за гранью. В отличие от некоторых недавно прибывших на этот континент, они также не могли попасть туда, спрятавшись в чьем-то багаже ​​или балластной воде корабля. Вместо этого, столкнувшись с проблемами строительства телеграфной линии через пустыню и в целом перемещения по обширным сухим внутренним районам Австралии, колониальные власти наняли погонщиков верблюдов из Афганистана и Пакистана, чтобы обеспечить транспортировку с помощью своих дромадеров.

Отмечается, что часть животных сбежала в это время, но именно появление автомобилей привело к появлению большого количества одичавших верблюдов, так как многие были отпущены на свободу, когда машины заняли их рабочие места.

В засушливых внутренних районах верблюды нашли рай для копытных, способных долго обходиться без воды. В их родной среде обитания им приходилось остерегаться хищников или людей, желающих заставить их работать. В Австралии они не сталкивались с такой опасностью, если только не забредали достаточно далеко на север, чтобы добраться до страны крокодилов.

Численность верблюдов резко возросла, хотя прошло столетие, прежде чем проблема начала привлекать внимание. Отстрел сократил численность верблюдов по меньшей мере на 100 000, но, учитывая, что оценки числа тех, кто все еще бродит по внутренним районам, варьируются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов, это незначительное препятствие на пути к континентальному господству.

Важно, что для экосистемы, адаптированной к животным размером не больше человека или рыжего кенгуру, верблюды стали катастрофой. Каждый верблюд съедает гораздо больше местной растительности, чем любое местное животное, вытесняя многие виды, включая находящиеся под угрозой исчезновения. Способность верблюдов обходиться без воды в течение нескольких дней, а затем быстро восполнять запасы воды позволяет им видеть водопои, на которые другие полагаются, выпитыми досуха или загрязненными. С положительной стороны, верблюды действительно контролируют распространение сорняков и могут уменьшить лесные пожары.

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В Германии из-за продолжающейся засухи белки начали буквально падать с деревьев от жажды и истощения. Кроме жары, серьезную угрозу несут роботизированные газонокосилки - ослабленные зверьки часто не успевают от них убежать и погибают.

При этом климатические изменения только усугубляют ситуацию - белки не могут нормально впадать в зимнюю спячку, если зима слишком теплая.

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