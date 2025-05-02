Вопрос в том, заработает ли каждая из стран на добыче полезных ископаемых в ближайшие десятилетия.

Новое соглашение о полезных ископаемых между Соединенными Штатами и Украиной дает преимущества каждой из сторон, однако вопрос в том, принесет ли сделка реальную экономическую выгоду, пишет The Washington Post.

"Новое соглашение, похоже, что-то дает каждой стороне. Соединенные Штаты получают некоторую финансовую долю за свою постоянную поддержку. А Украина получает долгосрочное экономическое партнерство с Соединенными Штатами, которого, как она надеется, будет достаточно для сдерживания будущей российской агрессии", - отмечает издание.

Так, обе страны будут иметь равный контроль над новым фондом для финансирования восстановления Украины. При этом Украина сохранит полную собственность на свои полезные ископаемые и не будет обязана возмещать прошлую американскую военную помощь.

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При этом США получают права на ресурсы потенциальной стоимостью в триллионы долларов, что поможет компенсировать зависимость Америки от Китая в плане полезных ископаемых.

"Украина не получила гарантий безопасности, которых она добивалась. Но новая сделка ясно дает понять России, что США привержены "долгосрочному стратегическому союзу" между Вашингтоном и Киевом и "свободной, суверенной и процветающей Украине", пишет The Post.

Однако главный вопрос в том, принесет ли сделка реальную экономическую выгоду любой из сторон в ближайшее время.

Как пишет WP, одной из проблем является выяснение того, где находятся полезные ископаемые Украины. Существующие карты показывают, что значительное количество предполагаемых месторождений лития, титана, графита и других редких металлов Украины находятся в районах, которые сейчас находятся под контролем российских военных.

"Также неясно, можно ли добывать эти минералы достаточно недорого, чтобы конкурировать с Китаем... Новая добыча требует длительного времени, обычно более десятилетия. Требуются первоначальные изыскания, необходимо расчистить районы добычи, а также построить новые дороги, мосты и другую инфраструктуру. Добыча также требует значительного количества электроэнергии, а постоянные бомбардировки России за последние два года сократили энергосистему Украины примерно вдвое", - пишет издание.

Соглашение о недрах

Накануне США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. От украинской стороны подписантом была первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. Со стороны Штатов - министр финансов Скотт Бессент.

В то же время, отмечает Reuters, США и Украина могут ждать десятилетия или больше, чтобы получить финансовую выгоду от соглашения о недрах. Война, разрушенная инфраструктура и отсутствие геологических исследований размывают перспективы разработки месторождений.

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