Осадков за месяц ожидается, как обычно, а вот температура будет выше нормы.

В этом году погода в мае будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя за месяц температура ожидается на уровне +15°...+19°, а в горных районах +12°...+14°. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

А вот осадков в мае ожидается, как обычно: 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье 88-138 мм.

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Похолодание в Украине - что известно

В Украину идет новая волна похолодания с заморозками. По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, уже вечером 25 апреля и в течение 26 числа через страну пройдет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди, а местами - грозы, мелкий град и порывистый ветер. После его прохождения с Баренцева моря и Финляндии поступит похолодание.

Холоднее всего будет в период с 26 по 29 апреля. Сначала холодный воздух охватит западные и северные регионы, где ночью температура опустится до +2...+7 °С, а днем будет колебаться в пределах +9...+14 °С. Впоследствии холод распространится по всей территории страны.

Ночью и утром с 27 по 29 апреля температура снизится до +1...+6 °С, а на поверхности почвы во всех регионах ожидаются заморозки до -1...-6 °С. В западных, центральных, северных и восточных областях возможны сильные заморозки в воздухе до -5 °С. На юге страны заморозки также могут случиться 28 апреля.

Только с 30 апреля и в начале мая температуры начнут постепенно повышаться, но общий температурный фон будет оставаться сравнительно низким.

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