В худшем случае Украина сможет продолжать борьбу собственными ресурсами.

Возможный выход США из переговорного процесса по миру в Украине, вероятно, будет не худшим вариантом для Киева. Это точно лучше, чем принуждение Украины к капитуляции, пишет The Times.

Поняв, что добиться приемлемого для всех окончания войны будет сложнее, чем казалось, в апреле Дональд Трамп начал угрожать выходом США из переговоров. Учитывая предложения, которые Белый дом выдвигал Киеву, это может быть неплохим вариантом, отмечает издание.

Главный вопрос в этом контексте - продолжат ли США поставлять Украине согласованную еще во времена Байдена военную помощь. Это то неизвестное, что мучает украинских и европейских лидеров, говорится в статье.

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Однако даже эти поставки постепенно исчерпываются, а при администрации Трампа ни одного нового пакета помощи выделено не было.

Особенно критическим для Украины является поставка зенитных ракет к системам Patriot и разведывательная помощь. Однако Украина уже пережила прошлогоднюю остановку американской помощи, которая длилась несколько месяцев. И с того момента Украина стала гораздо менее зависимой от США в поставках на фронт большинства видов оружия. По некоторым оценкам, до 70% всех российских потерь вызваны беспилотниками, которые Украина производит сама.

Кроме того, Европа тоже постепенно наращивает свою военную помощь. В Киеве признают, что без помощи США будет труднее, но это не будет означать конец борьбы, отмечает The Times.

Кроме того выход США из переговоров не означает автоматическую остановку военной помощи. Автор публикации ссылается на распространенное мнение, что Трамп боится полного поражения Украины во время своей каденции, потому что это будет выглядеть прямой параллелью с хаотичным выходом США из Афганистана во времена Байдена. Сам Трамп ранее называл этот эпизод одним из самых позорных в истории Америки.

Война в Украине и Трамп

Как писал УНИАН, в последнее время Трамп сделал ряд заявлений, которые наталкивают на мысль, что он сменил свои симпатии с России на Украину. Нардеп Александр Мережко также указал на знаковое решение разрешить экспорт американского оружия в рамках новых контрактов.

Также мы рассказывали, что подписанное накануне соглашение об инвестициях в украинские ресурсы фактически привязывает Трампа к Украине и делает его заинтересованным в том, чтобы Киев сохранил подконтрольные ему территории.

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