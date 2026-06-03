Грузовики россиян с 'зебровым' камуфляжем заставляют украинские дроны с ИИ ошибаться, - The Telegraph

Черно-белые полосатые узоры напоминают "ослепляющий камуфляж" ВМС времен Первой мировой войны.

Россияне начали маскировать бронетехнику зебровым рисунком, чтобы запутать украинские беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ), которые охотятся на логистические объекты.

Как пишет The Telegraph, на изображениях, которые из Telegram-каналов, показаны российские грузовики КамАЗ, покрытые черно-белыми полосами. Отмечается, что дизайн в стиле "зебры" похож на стратегию времен Первой мировой войны, известную как "ослепляющий камуфляж". Он затруднял противникам определение скорости, дальности и направления корабля на большом расстоянии.

"Однако с изобретением радаров, гидролокаторов и спутникового слежения эта технология вышла из моды", - отметило издание и добавило, что спустя годы ее снова оживили.

Видео дня

Теперь она дезориентирует алгоритмы автоматического распознавания целей, используемые FPV-дронами и поддержкой ИИ. Аналитики заявили, что теоретически возможно искажение распознавания целей на основе ИИ, если внешний вид транспортного средства будет настолько искажен, что его невозможно будет идентифицировать.

Однако, учитывая, что в принятии важных решений полуавтономными дронами часто участвуют операторы-люди, эффективность этой стратегии вызывает сомнения, написало издание.

"Если один из этих раскрашенных под зебру грузовиков КамАЗ окажется в прицеле оператора украинского дрона, то, скорее всего, раскраска окажет незначительное влияние", - написало украинское аналитическое издание Defence Express.

Отмечается, что камуфляж в стиле "зебры" - это один из множества нетрадиционных методов, применяемых как российскими, так и украинскими войсками для защиты техники от дронов-камикадзе, которые роятся вдоль линии фронта.

Издание отметило, что быстрое расширение ударов средней дальности, число которых увеличилось вчетверо с февраля по май, было названо стратегическим прорывом Киева в этом году, имеющим решающее значение для сдерживания запланированного Кремлем весенне-летнего наступления.

Другие новости о войне

Вас также могут заинтересовать новости: