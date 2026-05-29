Коридор 'Крым-Донецк' в огне: в ГУР показали, как блокируют логистику россиян (видео)

В частности, горят поврежденные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым–Донецк" и уничтожать технику российских захватчиков в глубоком тылу.

Как сообщила пресс-служба ГУР, участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. На видео, показанном разведкой, горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

"Часть баражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, были предоставлены экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы "Щелепы", – говорится в сообщении

Контроль трасс оккупированного юга

Как сообщал УНИАН, масштабное применение ударных беспилотников позволило Силам обороны Украины усилить контроль над логистикой российских войск настолько, что оккупанты признали украинское превосходство.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев отмечал, что за последние два месяца Силы обороны Украины значительно увеличили количество подразделений операторов БПЛА. А украинские дроны оказывают серьезное влияние на российскую военную логистику на глубине до 150 км.

Оккупанты вынуждены признать тот факт, что украинские беспилотники фактически контролируют так называемый "сухопутный коридор", который соединяет страну-оккупанта с временно оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и, соответственно, с временно оккупированным Крымом.

При этом аналитик напомнил, что создание "сухопутного коридора" было одной из стратегических задач российской оккупационной армии. А это означает, что "на пятый год войны планы "своих" провалились в части улучшения логистики с оккупированными территориями Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: