Россия опережает США в 'гонке' за Арктику, – BI

Москва активно развивает военные базы, порты и ледокольный флот в Арктике, в то время как американская инфраструктура в регионе сокращается.

За последнее десятилетие Россия значительно усилила свое военное, транспортное и энергетическое присутствие в Арктике, в то время как США постепенно утратили часть своих возможностей в регионе. Об этом говорится в анализе издания Business Insider, подготовленном на основе спутниковых снимков, военных карт и данных о морских перевозках.

По данным аналитиков, Москва активно модернизирует авиабазы, морские порты и объекты для экспорта сжиженного природного газа.

Особое значение имеет полуостров Ямал, который стал одним из ключевых центров экспорта российского СПГ. В 2025 году по Северному морскому пути было совершено более 100 рейсов, в ходе которых было перевезено свыше 3 млн тонн грузов – это рекордный показатель за все время наблюдений.

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В то же время арктическое побережье России простирается более чем на 24 тысячи километров, а в регионе расположено почти три десятка нефтяных и газовых месторождений.

Крупнейший ледокольный флот в мире

Одним из главных преимуществ России остается ледокольный флот.

В настоящее время РФ располагает 42 ледоколами, среди которых 13 тяжелых судов, способных работать в Арктике круглый год.

Для сравнения: Соединенные Штаты эксплуатируют лишь один тяжелый ледокол – "Polar Star", построенный еще в 1970-х годах.

С 2018 года Россия ввела в эксплуатацию восемь новых тяжелых ледоколов, четыре из которых оснащены ядерными энергетическими установками.

В то же время строительство нового атомного ледокола класса "Лидер" стоимостью около 2,7 млрд долларов задерживается из-за проблем с поставками, связанных с войной против Украины. Его ввод в эксплуатацию ожидается не раньше 2030 года.

Военная сеть в Арктике продолжает расширяться

Россия также модернизирует военные объекты вдоль арктического побережья.

В частности, на авиабазе "Североморск-1" построили новые рулежные дорожки и расширили стоянки самолетов. Спутниковые снимки зафиксировали там стратегические противолодочные самолеты Ту-142 и истребители Су.

Продолжается реконструкция авиабазы "Североморск-3", а также развитие военной инфраструктуры аэропорта "Петрозаводск".

Эти работы входят в государственную программу развития арктической аэродромной сети до 2030 года, которая предусматривает строительство двух новых и модернизацию ещё семи военных аэродромов.

Среди ключевых российских военных объектов в Арктике также называют базы Нагурское, Рогачево, "Северный Клевер" и объект на острове Врангеля.

США утратили часть позиций

На фоне активности России американское присутствие в Арктике существенно сократилось. Несмотря на владение Аляской, у США никогда не было постоянной военной базы за Северным полярным кругом.

Из примерно 300 военных объектов, построенных на Аляске во время Второй мировой войны, сегодня остались лишь отдельные элементы инфраструктуры, в частности авиационная станция "Эрексон" с радаром раннего предупреждения и подразделение Береговой охраны.

В Гренландии из около 20 американских военных баз времён Второй мировой войны функционирует лишь космическая база "Питуффик", где постоянно находятся около 650 военнослужащих. Для сравнения: во время холодной войны численность персонала там достигала 10 тысяч человек.

США пытаются сократить отставание

Чтобы укрепить свои позиции, США совместно с Канадой и Финляндией запустили программу по расширению строительства ледоколов.

Кроме того, компания Davie Defense инвестирует 1 млрд долларов в модернизацию двух судостроительных верфей в штате Техас.

В то же время борьба за Арктику все больше приобретает глобальный характер. В регион активно входит и Китай, который увеличивает инвестиции и с 2018 года проводит совместные с Россией военные учения и морские патрулирования, в частности у побережья Аляски.

Военная активность в Арктике – главные новости

Как сообщал УНИАН, Россия сокращает количество средств ПВО в Арктике, оставляя ключевые военные объекты на крайнем севере без защиты, поскольку пытается защитить объекты в других частях страны от украинских атак. Как пишет "Радио Свобода", спутниковые снимки показывают, что Кремль вывел системы С-300 и С-400 с нескольких стратегических объектов в регионе.

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