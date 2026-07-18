Бобры сделали то, что не смогли люди: 58 животных возродили опустошенную вулканом землю

Люди десятилетиями ничего не могли сделать с этой землей.

Спустя более 40 лет после разрушительного извержения вулкана в американском штате Вашингтон природа получила неожиданного союзника. Территория, которая десятилетиями оставалась покрытой вулканическими отложениями и считалась безжизненной, превратилась в процветающие водно-болотные угодья благодаря всего 58 бобрам.

Об этом сообщает Mongabay. Отмечается, что извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году засыпало реку Норт-Форк-Тутл огромным количеством пепла, камней и грязи. Позже Инженерный корпус армии США построил специальное сооружение для удержания осадочных пород, чтобы защитить населенные пункты ниже по течению от наводнений. Однако это привело к накоплению вулканических отложений выше по реке, где находилась земля семьи Марка Смита.

По словам владельца курорта Eco Park Resort, многие годы этот участок выглядел как настоящая пустыня: растения почти не росли, а животные обходили его стороной.

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Ситуация начала меняться после того, как в 2021 году природоохранные организации предложили переселить на эту территорию бобров. Смит согласился, и в течение последующих пяти лет вместе со своей семьей помог выпустить здесь 58 животных.

Результаты оказались впечатляющими.

Бобры построили десятки плотин, прорыли каналы и создали сложную сеть водоемов. Благодаря этому вода стала задерживаться на территории, образовались новые болота и глубокие пруды, а высохшая после извержения земля постепенно начала восстанавливаться.

Вместе с водой вернулась и растительность. На участке снова начали расти ивы и ольха, которые десятилетиями не могли закрепиться на покрытой вулканическими породами почве.

Восстановление экосистемы привлекло и животных. На территорию постепенно вернулись утки, гуси, олени и лоси, а пруды, созданные бобрами, стали местом размножения радужной форели, чавычи и кижуча.

По данным издания, специалисты называют бобров настоящими "инженерами экосистем". Их деятельность помогает восстанавливать естественные водно-болотные угодья, удерживать воду, улучшать качество среды обитания для животных и повышать устойчивость экосистем к засухам и наводнениям.

Однако достигнутые результаты могут оказаться под угрозой.

Инженерный корпус армии США объявил о планах вновь увеличить высоту сооружения для удержания вулканических отложений. В ведомстве объясняют, что это необходимо для защиты населенных пунктов от возможных наводнений.

В то же время Марк Смит опасается, что дополнительные массы осадочных пород снова засыплют восстановленные бобрами болота и уничтожат среду обитания рыб и других животных.

Владелец земли уже заявил о намерении обратиться в суд. Он считает, что природные методы восстановления, в частности использование бобров для управления водными экосистемами, должны играть более важную роль при защите территорий от наводнений, чем масштабные инженерные сооружения.

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