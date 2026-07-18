На ПК теперь можно пройти 75% всей библиотеки PlayStation 3 – это почти 2700 игр

Разработчики эмулятора RPCS3 объявили о достижении новой важной вехи.

Команда эмулятора PlayStation 3 RPCS3 объявили о достижении новой важной вехи. В настоящий момент ровно 75% от всей библиотеки легендарной консоли Sony официально признаны полностью играбельными на ПК.

Из 3559 протестированных игр 2681 получила статус "Играбельна", то есть их можно полностью пройти от начала до конца. При этом гарантируется приемлемый уровень производительности и полное отсутствие критических багов, пишет Tom's Guide.

Еще примерно 23% каталога имеют статус "внутриигровых". Такие проекты запускаются, позволяют начать прохождение и играть, но могут страдать от проблем с оптимизацией или ошибок, мешающих пройти их до конца.

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Именно в этой категории пока что остаются одни из самых требовательных эксклюзивов PS3, включая God of War 3, Metal Gear Solid 4 и оригинальная The Last of Us. Из-за особенностей архитектуры консоли их корректная эмуляция по-прежнему остается сложной задачей.

Другие игры зависают на стадии главного меню или вовсе выдают черный экран после запуска. Авторы RPCS3 подчеркнули, что процесс оптимизации идет непрерывно, однако реальная производительность каждого тайтла все еще сильно зависит от мощности процессора и видеокарты.

RPCS3 – самый продвинутый и единственный полноценный эмулятор PS3. Он поддерживает Windows, Linux, macOS и FreeBSD, а также процессоры x86-64 и ARM64, благодаря чему работает не только на настольных ПК, но и на портативных игровых устройствах.

Рост совместимости RPCS3 приобретает особое значение после решения Sony закрыть PlayStation Store для PS3 и PS Vita в июле 2027 года. После этого приобрести многие цифровые игры официальным способом станет невозможно.

Накануне Sony официально объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028 года, новые релизы будут выходить только в цифре и в виде кодов загрузки.

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