'Только дураки не боятся': украинцы научились жить под постоянными атаками дронов, – CNN

Люди меняют свои привычки, устанавливают системы обнаружения дронов и даже слушают радио, которое прерывает эфир, чтобы предупредить об опасности.

Прифронтовой Никополь в Днепропетровской области уже более трех лет живет под почти непрерывными атаками российских беспилотников. Из-за близости к оккупированному берегу Днепра город стал одной из главных целей FPV-дронов, а местные жители вынуждены ежедневно приспосабливаться к новой реальности, пишет CNN.

По словам местных жителей, в последние месяцы интенсивность атак только возросла. Поэт и волонтер Александр Варицев, который обеспечивает горячим питанием пожилых людей и людей с инвалидностью, рассказывает, что раньше в городе фиксировали два-три российских дрона в день, а теперь их можно увидеть примерно три раза в час.

"Мы, на самом деле, несколько привыкли к опасности, хотя чувство страха никогда по-настоящему не исчезает", – говорит он.

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По его словам, люди стараются не задерживаться на открытых участках, не стоять на автобусных остановках и постоянно смотрят в небо:

"Люди боятся ходить по улице, но они адаптируются к новой реальности. Мы постоянно держим головы высоко, мы больше не смотрим себе под ноги".

Дроны атакуют мирных жителей

В Никополе уже неоднократно фиксировались удары по мирным жителям. В июне российский FPV-дрон атаковал пожилую женщину в инвалидной коляске. Погибли трое человек, среди них – 87-летняя женщина и ее сын. В апреле еще четверо человек стали жертвами удара по городскому автобусу.

Местные жители называют это "охотой на людей" или "человеческим сафари".

До начала полномасштабной войны в Никополе проживало около 100 тысяч человек. Сейчас, по оценкам местных властей, население сократилось почти вдвое.

Местный предприниматель Алексей Кирилов говорит, что все больше людей покидают город:

"Город пустеет на наших глазах. Ситуация очень опасна, и с каждым днем происходит все больше и больше нападений", – говорит он.

Несмотря на постоянную опасность, мужчина не планирует уезжать

"Только дураки не боятся".

Сетки над дорогами и детекторы дронов

Чтобы защититься от FPV-дронов, в Никополе начали натягивать над дорогами специальные сетки, способные перехватывать беспилотники. Впоследствии такое укрытие планируют установить и над тротуарами.

Кроме того, в городе используют специальные устройства для обнаружения дронов – так называемые "Чуйки". Они сигнализируют о приближении беспилотников, хотя эффективны не против всех типов аппаратов.

Эксперты отмечают, что такие системы не являются универсальной защитой, однако могут дать людям драгоценные минуты для укрытия.

Еще одним способом оповещения стала местная радиостанция RadioNikopol. В ее приложении любой желающий может сообщить о замеченном беспилотнике. После этого ведущие немедленно прерывают эфир и сообщают жителям о направлении полета дрона.

Также водители автобусов используют приложение Zello или обычные рации, чтобы оперативно информировать друг друга об опасных участках маршрута. Если дрон приближается, автобус останавливают, а пассажиры покидают транспорт и расходятся в разные стороны.

Из-за постоянных атак изменились и правила безопасности на железной дороге. По словам машиниста Игоря Зачепилова, если поблизости обнаруживают дроны, поезда останавливают, а пассажиров эвакуируют в открытую местность.

"Как будто они охотятся на нас. И не только на грузовые поезда, но и на пассажирские", – говорит он.

По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны было совершено более 5 тысяч атак на объекты украинской железной дороги.

"Это наш дом"

Несмотря на постоянные удары и опасность, многие жители Никополя не планируют покидать город.

Кириллов говорит, что его семья уже думает о покупке собственного детектора дронов, чтобы быстрее реагировать на угрозу:

"Возможно, мы организуем сбор средств и купим детектор дронов. Это наш дом. Мы отсюда не уедем".

Удары по Никополю – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики стремятся запугать местное население и заставить людей покинуть такие города, как Никополь, чтобы остановить там работу предприятий и выплаты налогов в государственный бюджет Украины.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук считает, что ухудшение ситуации связано с тем, что в оккупированный Энергодар захватчики ввели определенные бригады беспилотных систем, действующие по стандартам известного российского "Рубикона".

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