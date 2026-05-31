Кремль превратил Беларусь в плацдарм и подготовил к новому нападению на Украину, - AP

Режим Лукашенко очень серьезно вовлечен в войну и более 500 предприятий занимаются производством оружия и боеприпасов для россиян.

Украинские власти предупредили, что Беларусь может стать плацдармом для новых атак России, как это уже было в 2022 году. А военное сотрудничество между Москвой и Минском все больше беспокоит союзников Украины.

Как пишет apnews (AP), белорусский диктатор Александр Лукашенко правит страной более трех десятилетий, опираясь на тесные связи с Россией, а также на субсидии из кремлевской казны. Поэтому он всячески помогает Кремлю вести войну против Украины. Издание отметило, что роль Беларуси в этом всем достаточно серьезная.

Прежде всего издание напомнило, что именно из Беларуси российские танки пошли на Киев в 2022 году. Но, когда сценарий "Киев за три дня" не удался, Москва попыталась договориться о быстром прекращении конфликта. И именно Беларусь приняла первые переговоры между российской и украинской делегациями.

"По мере того как конфликт превращался в войну на истощение, Беларусь играла ключевую роль в поддержке военных усилий Москвы. Белорусские заводы выпускали микрочипы и другую электронику, оптические системы наведения, артиллерийские боеприпасы и грузовики, перевозящие российские баллистические ракеты", - написало издание.

По словам посланник президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка, фрагменты баллистической ракеты "Орешник", выпущенной Россией по Украине 24 мая, содержали микрочипы белорусского производства.

Помимо всего этого Минск предоставлял полигоны для подготовки российских войск, проводил совместные военные учения и лечил в своих госпиталях раненых оккупантов.

Чем помогает Беларусь Кремлю

БелПОЛЬ - группа бывших военных и милиционеров, выступающих против Лукашенко, заявила, что белорусская промышленность интегрирована в военную машину Кремля. По ее данным, более 500 белорусских промышленных предприятий занимаются производством оружия и боеприпасов, ремонтом военной техники и обеспечением логистики.

"Режим Лукашенко очень серьезно вовлечен в войну. Лукашенко всячески помогает России", - сказал изданию глава БелПОЛЬ Владимир Жигар.

Он добавил, что, например, в граничащей с Украиной Гомельской области строят огромный полигон и казармы для большого количества военных. Поэтому, Украина вынуждена содержать значительные силы на границе с Беларусью, добавил он.

К тому же Беларусь разместила на своей территории часть российского тактического ядерного оружия.

"Беларусь не обладает военным суверенитетом, и как только Москва сочтет это необходимым, то использует Беларусь в качестве плацдарма для нового вторжения в Украину или какого-либо вооруженного конфликта со странами НАТО", - выразил мнение Жигар, подчеркнув, что Беларусь предлагает "очень удобный плацдарм" для такого вторжения.

Пригодна ли к войне армия Беларуси

Согласно официальным данным, численность белорусских вооруженных сил составляет 48 600 военных, что ничтожно мало по сравнению с 1,5 млн в России. В случае войны Беларусь готова мобилизовать 290 тыс. человек, но для боевой готовности им потребуется оружие и подготовка.

"Белорусская армия не пригодна для наступательных действий. Для нападения со стороны Беларуси потребуется… мобилизовать до 500 тыс. военных", - сказал военный аналитик из Минска Александр Алесин.

Это означало бы изъятие всех людей из национальной экономики и поиск для них оружия, сказал он, добавив: "Я считаю этот вариант маловероятным".

Он добавил, что Украина построила мощные укрепления на границе с Беларусью и установила мины, которые легко могут сорвать любую попытку вторжения:

"Даже с небольшими силами украинцы могут легко защитить себя и нанести тяжелые потери белорусской армии. С военной точки зрения, невозможно начать наступление с белорусской территории без тяжелых потерь".

Алесин считает, что Лукашенко устраивает положение Беларуси как ключевого поставщика военной техники, и он решительно выступает против прямого участия в войне:

"Лукашенко меньше всего хочет воевать, и он будет цепляться за свою нынешнюю позицию любой ценой, чтобы избежать боевых действий, получая при этом огромную прибыль от войны".

Наступление со стороны Беларуси: что известно

По оценкам военных экспертов и разведки, риск открытия нового фронта с севера сохраняется, но прямое масштабное вторжение с территории Беларуси маловероятно. Отсутствие ударных группировок указывает на то, что активность направлена на оттягивание сил ВСУ, а не на реальное наступление.

