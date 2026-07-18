Только внимательный глаз сможет найти необычного кота среди сотни других за 11 секунд: сложная головоломка

Если вы успешно выполнили задание, ваш мозг научился отсеивать лишнюю информацию и сосредотачиваться на том, что действительно важно.

Визуальные тесты и головоломки на восприятие стали настоящим феноменом в социальных сетях. Будь то Instagram, TikTok или группы в WhatsApp, эти задания – не только развлечение, но и отличный способ потренировать мозг и улучшить способность к концентрации.

В мире постоянных раздражителей умение сосредоточиться на мельчайших деталях – ценный навык, который очень интересно проверять на практике!

Мы подготовили изображение, на котором изображены почти одинаковые кошки. Однако среди них скрывается "чужак": котенок, который не вписывается в общий облик группы.

Видео дня

Ваша задача – за 11 секунд определить, какой именно кот отличается от остальных. Большинству людей требуется больше минуты, чтобы заметить эту деталь. Принадлежите ли вы к элите наблюдателей? Запустите секундомер и начинайте прямо сейчас!

Поздравляем наблюдателей! Если вам удалось найти котенка, который не соответствует стандарту, быстрее, чем за 11 секунд, ваша скорость мышления и внимание к деталям значительно превышают средние показатели.

Такая скорость восприятия свидетельствует о том, что ваш мозг научился отфильтровывать лишнюю информацию и сосредотачиваться на том, что действительно важно. Если на этот раз у вас не получилось, не беспокойтесь: практика ведёт к совершенству!

Другие головоломки

Ранее УНИАН предлагал решить головоломку, в которой нужно понять, куда именно добавить новые спички, чтобы вся операция обрела смысл.

Также в другом задании нужно переместить ровно одну спичку так, чтобы уравнение стало верным.

Вас также могут заинтересовать новости: