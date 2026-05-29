В Беларуси фиксируют активность, которая может представлять угрозу в будущем, – Флэш

Угрозы вторжения "уже завтра" нет, но есть тревожные признаки.

На территории Беларуси действительно фиксируется активность, которая в будущем может представлять угрозу для Украины или других стран Европы. Однако о вторжении уже "завтра" пока речь не идет. Об этом в своем Telegram написал советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Он, в частности, подчеркнул, что украинская разведка отслеживает ситуацию в целом, а пограничная зона с Беларусью на данный момент достаточно укреплена и прикрыта войсками в боевой готовности.

"Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Беларусью может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта", – считает Бескрестнов.

Флэш также не исключает, что РФ заставит Беларусь предоставить площадку для запуска ракет или шахедов. Однако Силы обороны готовы к самым разнообразным сценариям, добавил он.

"Я искренне верю, что народ и армия Беларуси видят современный формат и результаты текущей войны для всех сторон и не позволят втянуть себя в это безумие. Народам Украины и Беларуси нечего делить и нечего враждовать", - написал советник министра.

Угроза со стороны Беларуси

Как писал УНИАН, в течение последних недель президент Зеленский неоднократно заявлял, что Кремль пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, в дальнейшем возможны провокации и даже не исключено вторжение.

На этом фоне командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сделал публичное заявление, в котором предупредил Лукашенко, что ВСУ уже определили перечень приоритетных целей для уничтожения в Беларуси в случае эскалации.

