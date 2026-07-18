Телевизоры LG записывают разговоры, а мониторы устанавливают ПО без спроса, – отчет

Журналисты обратили внимание на спорные особенности техники LG, связанные с конфиденциальностью пользователей.

Специалисты технического издания Gamers Nexus опубликовали результаты расследования, согласно которым смарт-телевизоры LG записывают голос пользователей в рамках работы ИИ-функций, а ряд современных мониторов автоматически устанавливают на ПК рекламное ПО без согласия владельца.

Согласно актуальным условиям использования LG Smart TV, пользователи обязаны предупреждать членов семьи и гостей о том, что устройство может записывать их разговор. Если кто-либо против, владелец должен отключить все функции, использующие микрофон и голосовое управление. Кроме того, производитель может собирать информацию об использовании телевизора и передавать ее третьим сторонам.

Не меньше вопросов вызвали и мониторы LG. Как показало расследование Gamers Nexus, при подключении некоторых моделей серии UltraGear и UltraFine к компьютеру с Windows автоматически загружаются приложения LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector, не запрашивая согласия владельца.

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Согласно документации LG, фирменный установщик LG Monitor App Installer получает доступ ко всем системным ресурсам компьютера и может собирать данные о местоположении пользователя, конфигурации оборудования, сетевой активности, учетных записях и контактной информации. В Gamers Nexus утверждают, что подобное поведение наблюдается не только у новых моделей, но и некоторых старых моделях после обновления прошивки.

Обойти новые условия использования на старых телевизорах LG можно, если отказаться от обновления webOS. Правда, в таком случае устройство перестанет получать исправления безопасности, что со временем может повысить риск эксплуатации известных уязвимостей.

Ранее пользователям рассказали, как отучить смарт-телевизор "шпионить" и собирать данные о том, что вы смотрите. Функция ACR, или автоматическое распознавание контента, работает почти во всех современных телевизорах и обычно включена по умолчанию.

УНИАН писал о 5 способах проверить, не следят ли за вами через веб-камеру.

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