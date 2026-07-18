Почти все делают это неправильно: фермер объяснил, как хранить разрезанный помидор

Свежие спелые помидоры лучше всего съесть в течение двух–пяти дней после покупки.

Когда наступает сезон помидоров, хочется наслаждаться сочными и спелыми плодами как можно дольше. Но важно знать, как правильно выбирать и хранить помидоры после покупки, пишет simplyrecipes.com.

Чтобы помидоры оставались вкусными и сочными, важно правильно их выбирать еще при покупке.

Фермер Мэтт Хау советует обращать внимание на степень зрелости плодов. Хороший помидор должен быть немного мягким: если нажать на него большим пальцем, должна остаться небольшая вмятина, которая со временем выравнивается. Если след от пальца не исчезает, это означает, что помидор уже хорошо созрел.

Видео дня

Если же плод твёрдый, ему стоит дать дозреть ещё несколько дней, а иногда даже до недели.

Также важно, чтобы цвет помидора был равномерным – верхняя часть должна быть такого же оттенка, как и нижняя. Еще один признак свежести – зелёный стебель сверху. По словам Хау, если на помидоре остались стебель или зелёные листочки, это часто свидетельствует о том, что его сорвали свежим и не слишком рано.

Как правильно хранить помидоры

Хранить целые помидоры фермер советует при комнатной температуре – независимо от того, купили ли их в магазине или на рынке. Холод негативно влияет на вкус, поэтому лучше всего держать плоды на кухонной поверхности, подальше от прямых солнечных лучей.

Если нужно немного ускорить созревание, например перед поездкой, помидоры можно положить в холодильник.

Свежие спелые помидоры лучше всего съесть в течение двух-пяти дней после покупки. Если осталась половинка плода, Хау советует просто посолить её и съесть. Но если нужно сохранить её на потом, стоит положить помидор срезом вниз в стеклянную миску или другую ёмкость с герметичной крышкой и поставить в холодильник.

Оставлять разрезанный помидор открытым не стоит. В холодильнике он быстро теряет влагу, поэтому уже на следующий день может стать сухим и приобрести более пастообразную текстуру вместо сочной.

Еще больше интересного о помидорах

Ранее УНИАН писал о том, что будет, если есть помидоры каждый день. Как отмечалось в материале, этот овощ невероятно полезен, ведь является мощным источником калия и витамина С.

Также сообщалось, какие сорта помидоров считаются лучшими. Отмечалось, что, несмотря на распространенные представления о цвете или форме, помидор считается спелым, когда он становится слегка мягким на ощупь.

Вас также могут заинтересовать новости: