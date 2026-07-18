Дождей в Украине станет больше, – Укргидрометцентр

Уже в начале следующей недели в большинстве областей ожидаются осадки.

На выходных в Украине будет преобладать сухая погода, но с запада будут надвигаться дожди, поэтому в начале следующей недели осадки местами пройдут уже в большинстве областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в период с 10 по 20 июля ожидается переменчивая погода.

В частности, в субботу и воскресенье в большинстве областей спокойную погоду без осадков будет определять область повышенного давления. Только в западных, а в воскресенье также в Житомирской и Винницкой областях, активный атмосферный фронт принесет умеренные дожди. Днем местами осадки будут значительными, с грозами, в отдельных районах также ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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20 июля фронт будет постепенно терять свою активность, однако в большинстве областей еще ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура будет колебаться. Ночью будет +11°...+19°, днём +22°...+27°. Сегодня на западе и юго-западе, а 19-20 июля уже по всей Украине, кроме западных областей, воздух прогреется до +26°...+31°.

На сегодня в западных областях (за исключением Хмельницкой) объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах до 20 м/с.

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