'Кролики' Данилец и Моисеенко жестко поплатились за поддержку России

Комиков внесли в список персон нон грата в одной из стран ЕС.

Пророссийские комики Владимир Моисеенко и Владимир Данилец из дуэта "Кролики" стали персонами нон грата в Латвии. Министерство иностранных дел страны опубликовало соответствующий указ о запрете на их въезд.

"В соответствии со статьей 61, пунктом 2 Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить двух лиц в список персон нон грата в Латвийской Республике. Эти лица – Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Запрет на въезд в Латвийскую Республику вводится на неопределенный срок", - говорится в документе.

По данным СМИ, таким образом комики из Украины, поддержавшие аннексию Крыма и транслирующие российскую пропаганду, поплатились за продвижение вражеских нарративов.

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Как известно, после начала войны на Донбассе в 2014 году украинский дуэт "Кролики" не прекратил выступления в России. Более того, уже в 2015 году Владимир Данилец и Владимир Моисеенко посетили временно оккупированный Крым, а позднее приняли участие в пропагандистской телепрограмме. После этого их внесли в базу "Миротворец".

Артисты также неоднократно распространяли пророссийские нарративы, называя войну в Украине "братоубийственным конфликтом".

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