Зеленский прокомментировал удары по логистическим центрам в России

Пораженные объекты использовались россиянами для поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов.

Украинские дальнобойные дроны сработали на трех направлениях на территории России, а также на временно оккупированной украинской территории и в море.

Так прокомментировал удары по РФ президент Владимир Зеленский. "В ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, в наших городах и населенных пунктах были поражены два крупных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта", – отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что пораженные объекты использовались россиянами для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

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"Также был поражен нефтяной объект. Кроме того, украинские ракеты средней дальности наносили удары по целям в акватории Азовского моря, в Черноморской акватории и во временно оккупированном нашем Крыму", – добавил президент.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали ряд российских городов, среди которых есть и Москва. В результате атаки недалеко от Москвы взорвалась нефтебаза и логистический комплекс Wildberries в Электростали. Он является одним из крупнейших объектов в сети компании.

В городе Котовске Тамбовской области также загорелся логистический центр-склад Wildberries в результате атаки дронов.

В оккупированном Крыму тоже было неспокойно. Там прогремел взрыв возле Балаклавской ТЭС в Севастополе. По меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе гарнизона "Гвардейское".

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