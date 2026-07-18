Как правильно хранить арбузы, чтобы они не потеряли вкус: ответ экспертов

Благодаря этим советам арбузы долго останутся свежими и сладкими.

Неправильное хранение может повлиять на вкус и сочность арбуза. Эксперты рассказали, где лучше хранить плод, чтобы он дольше оставался свежим и сладким, пишет simplyrecipes.com.

Фрукты и овощи, которые хорошо растут в жаркую погоду, обычно не любят низких температур. В качестве примера фермерша Ингрид Абрахам приводит летние культуры, в частности помидоры. То же самое касается и арбузов: по её словам, их лучше хранить при комнатной температуре в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.

Диетолог Джули Стефански также советует не спешить класть целый арбуз в холодильник, ведь из-за холода могут ухудшиться его вкус, текстура и часть питательных свойств.

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Она пояснила, что арбузы содержат ликопин – каротиноид, то есть растительный пигмент, который помогает защищать клетки организма от повреждений. Исследование, в котором сравнивали арбузы, хранившиеся при температуре 21 °C, 13 °C и 5 °C, показало: наибольшее содержание ликопина было у плодов, которые хранились при комнатной температуре.

Как долго можно хранить целый арбуз?

Если хранить целый арбуз в прохладном сухом месте, вдали от солнечного света, он может сохраняться около недели. При хранении в холодильнике он может оставаться пригодным к употреблению до двух-трех недель, однако эксперты не рекомендуют использовать такой способ.

Вместо этого они рекомендуют съесть арбуз как можно быстрее, ведь чем меньше времени проходит после сбора урожая, тем лучше будет его вкус. В то же время любителям холодного арбуза не стоит беспокоиться – положить плод в холодильник на несколько часов перед употреблением вполне нормально.

Как правильно хранить нарезанный арбуз?

Абрахам советует использовать естественную "защиту" арбуза – его кожуру. Если отрезать только нужные кусочки, а не нарезать весь плод сразу, это поможет сохранить естественный барьер от потери влаги и дольше сохранить мякоть свежей.

Если же арбуз уже нарезан кубиками, их следует хранить в герметичном контейнере в холодильнике. По словам Стефански, в таких условиях они могут оставаться свежими в течение трёх-четырёх дней.

Арбуз не стоит есть, если на нём появилась видимая плесень, скользкая текстура или во время употребления ощущается необычный "газированный" вкус. В таком случае его лучше выбросить.

Еще больше интересного об арбузах

Ранее УНИАН писал о том, как вырастить арбузы в горшках. Отмечалось, что даже на балконе или террасе растение способно дать хороший урожай. Однако для этого нужно учесть определенные особенности выращивания.

Также эксперт назвала главный "красный флажок" при покупке арбуза. По её словам, никогда не стоит покупать нарезанный арбуз, если он хранится без холодильника или льда.

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