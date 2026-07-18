Дочь Поляковой спустя год брака публично обратилась к мужу-иностранцу

Годовщину супружеской жизни пара отметила в Украине.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 21-летняя Маша Полякова показала, как они с мужем, американцем Эденом Пассарелли отметили в Украине годовщину супружеской жизни.

"Сегодня уже год как ты мой муж, но с течением времени я все больше чувствую себя твоей невестой", - написала Маша, опубликовав подборку романтических фото с супругом в своем Instagram.

На публикацию отреагировала звездная мама Оля Полякова:

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"Потрясающая пара! Такие красивые и счастливые! Любите друг друга!".

Другие пользователи в комментариях также не скупились на комплименты:

"Какие хорошие! Будьте самыми счастливыми!", "Ничего себе, как быстро проходит время... Поздравляю вас, будьте счастливы", "Очень хорошая пара", "Вы такая классная пара, дай Бог вам счастья!", "Красивый и приятный парень, да и пара ваша хороша, счастья на долгие годы!".

Напомним, ранее УНИАН писал, как на днях дочь Поляковой похвасталась новым обручальным кольцом от мужа-иностранца.

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