Оккупанты атаковали иностранный сухогруз у берегов Одесской области, есть погибший

Россияне нанесли ракетный удар, в результате чего пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов.

Оккупанты поразили иностранный сухогруз, с которого украинские военные моряки, несмотря на постоянные обстрелы, спасли 17 членов экипажа иностранного судна.

Об этом сообщили в Военно-морских силах (ВМС). "После российского удара сухогруз VENTURO получил повреждения и потерял ход. К сожалению, среди гражданских лиц есть погибший. Несмотря на опасность, военные моряки вышли в море, чтобы оказать помощь", – подчеркнули в ВМС.

Отмечается, что в результате спасательной операции 17 гражданских моряков, граждан Филиппин, были благополучно эвакуированы на берег.

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По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, вечером 17 июля враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Повреждена надстройка судна, вспыхнул пожар.

"Экипаж из 17 человек эвакуирован, из них четверо пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации", – сообщил чиновник.

Атаки россиян на Одесскую область

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия уже более недели почти круглосуточно атакует Одессу и Одесскую область различными средствами поражения, в частности ракетами и реактивными дронами. Пострадали несколько коммерческих торговых судов. Например, 13 июля было поражено гражданское торговое судно под флагом Республики Того во время разгрузки минеральных удобрений – погибли 3 моряка, еще 5 получили ранения.

Поздно вечером 16 июля в Одессе во время ракетной атаки РФ погибли два человека. Среди них – мать троих детей, волонтер и инструктор по первой помощи Украинского Красного Креста Елена Архипова. В момент удара женщина спешила в укрытие со своими детьми. К команде Украинского Красного Креста она присоединилась в 2023 году в качестве инструктора по оказанию первой помощи, а с 2026 года также стала инструктором по оказанию первой помощи животным.

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