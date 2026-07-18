Женщины с безупречным вкусом выбирают эти духи: ТОП-9 роскошных ароматов

Эксперт назвала духи, которые оставляют яркое впечатление и превращают аромат в часть образа.

Эксперт по парфюмерии и основательница люксового бренда ароматов и средств для ухода Октавия Морган назвала лучшие женские духи, которые заслуживают особенного внимания. Специалист рассказала, какие композиции считаются одними из самых удачных, а также поделилась советами, как выбрать парфюм, который будет идеально раскрываться именно на вашей коже, пишет журнал Parade.

По словам специалиста, аромат является продолжением личности человека, поэтому при выборе важно учитывать не только популярность парфюма, но и собственные ощущения. Одним подходят свежие и легкие композиции, другим - теплые, чувственные или насыщенные ароматы. Эксперт советует обращать внимание на парфюмерные семейства - цветочные, древесные, гурманские, свежие и янтарные - а также всегда тестировать аромат на коже, поскольку на каждом человеке он раскрывается по-разному.

Причина этого в уникальной химии кожи: на звучание парфюма влияют уровень pH, увлажненность, температура тела, гормональный фон и даже питание. Поэтому один и тот же аромат может иметь совершенно разные оттенки на разных людях.

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Хороший парфюм, как отмечает Морган, обычно держится от шести до 12 часов - в зависимости от концентрации и состава. Более стойкими чаще всего оказываются композиции с древесными нотами, амброй, мускусом, ванилью и смолами. Также эксперт напомнила, что парфюмерная вода (eau de parfum) содержит больше ароматических масел и отличается большей насыщенностью, тогда как туалетная вода (eau de toilette) звучит легче и свежее.

Чтобы продлить стойкость аромата, специалист рекомендует наносить его на увлажненную кожу, использовать вместе с нейтральным лосьоном или маслом для тела, распылять на точки пульса и не растирать аромат после нанесения.

Лучшие женские духи - ТОП-9 роскошных ароматов

Эксперт составила подборку ароматов, которые заслуживают внимания благодаря своему звучанию, стойкости и универсальности. В список вошли как нежные цветочные композиции, так и насыщенные древесные, пряные и свежие парфюмы для разных случаев и настроений.

Parfums de Marly Delina Eau de Parfum. Этот парфюм Морган называет современной иконой цветочной парфюмерии. В композиции сочетаются турецкая роза, пион, личи и мягкие древесные ноты, благодаря чему аромат получается романтичным, женственным и изысканным, но при этом не выглядит старомодным.

Henry Rose Windows Down Eau de Parfum. Для поклонниц легких и чистых ароматов эксперт рекомендует этот вариант. В нем соединяются свежие цитрусовые ноты, нежные цветочные оттенки и легкий чайный аккорд, создавая ощущение свежести, легкости и естественности.

Frédéric Malle Portrait of a Lady Perfume. Этот парфюм считается одним из самых известных современных ароматов. Композиция сочетает розу, пачули, ладан и пряные ноты, создавая богатое, глубокое и вневременное звучание.

Santa Maria Novella Rosa Novella Eau de Cologne. По мнению эксперта, настоящий фирменный аромат должен быть узнаваемым и запоминающимся. Этот вариант представляет собой элегантную интерпретацию розы - утонченную, классическую и женственную.

Tom Ford Oud Wood Eau de Parfum. Тем, кто любит насыщенные композиции, подойдет этот аромат с нотами уда, специй и древесных аккордов. Он звучит роскошно, элегантно и при этом остается достаточно универсальным для разных случаев.

Heretic Parfum Voodoo Lily Eau de Parfum. Этот парфюм получил высокую оценку за способность долго сохраняться на коже. Его необычная цветочная композиция постепенно раскрывается в течение дня, меняя звучание и сохраняя насыщенность.

Diptyque Orphéon Eau de Parfum. Композиция с теплыми древесными нотами, бобами тонка и мягкими цветочными акцентами создает чувственное и романтичное настроение. При этом аромат остается элегантным и не слишком тяжелым.

Future Society Floating Forest Eau de Parfum. В этом парфюме сочетаются бергамот, черный перец, фрезия, водяная лилия, кедр и соленый мускус. Эксперт отмечает, что композиция звучит современно, воздушно и напоминает свежесть природы.

Harlem Perfume Co. Golden Muse Eau de Parfum. Этот аромат Морган описывает как яркий, сияющий и вдохновляющий. Он передает ощущение тепла и энергии лета, сохраняя при этом элегантность и утонченность.

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