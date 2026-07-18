Украинские дроны атаковали 13 судов 'теневого флота' РФ

Украинские дроны поразили еще 13 российских судов в рамках операции "МоЛоЧКа". Главная цель операции – срыв нефтяной логистики России в Азовском и Черном морях, сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).
В этот список вошли:
- 8 сухогрузов;
- танкер;
- танкер-газовоз;
- буксир;
- 2 плавучих крана.
Всего с начала операции, которая продолжается с 6 июля, Силы беспилотных систем заявляют о поражении 172 судов. Из них:
- 118 – в Азовском море;
- 54 – в Чёрном море.
Бровди отметил, что главной целью операции является прекращение перевозок нефти, топлива и других грузов, которые Россия осуществляет в обход международных санкций:
"Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций".
В то же время командующий подчеркнул, что украинские военные не стремятся вызвать экологическую катастрофу.
"Каждое самоходное плавсредство мы будем превращать в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую. Наша цель – не загрязнять акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин", – заявил Бровди.
Он также заверил, что операция будет продолжаться и в дальнейшем.
"Мы устоим. Москва падет, "МоЛоЧКа" в действии. Крым откормим и восстановим", – написал командующий Силами беспилотных систем.
Удары по российской логистике в море – последние новости
Как сообщал УНИАН, энергетическая и топливная ситуация в оккупированном Крыму резко ухудшилась после серии украинских ударов по логистическим маршрутам, нефтяной инфраструктуре и энергосистеме полуострова. Оккупационная администрация уже признает дефицит бензина, перебои с электроснабжением и отсутствие прогнозов относительно возвращения к нормальному режиму работы.
В Азовском море Силы обороны ВС Украины охотятся за небольшими судами "теневого флота" РФ, транспортирующими топливо к огромным танкерам, которые загружаются на рейде в Черном море. Поражение малых танкеров, выполняющих роль "верблюдов", приводит к параличу фидерного флота агрессора – судов, перевозящих грузы между портами.