Дроны, роботы и ИИ: Business Insider рассказал, как Украина меняет современную войну

Журналисты издания посетили заводы, учебные центры и испытательные полигоны, где создаётся новое поколение роботизированного оружия.

Полномасштабное вторжение России вызвало масштабную гонку в сфере беспилотных технологий, превратив войну в противостояние дронов, роботизированных платформ и автономных систем.

Украинские военные, разведывательные службы и оборонная промышленность активно разрабатывают новые виды вооружения. Значительная часть техники, которую сегодня производят в Украине, – это не традиционные танки или артиллерийские системы, а беспилотники, роботы и другие автономные платформы, пишет Business Insider.

Украина создает новый арсенал для постоянно меняющейся войны: дроны, наземные роботы и перехватчики, способные обнаруживать и поражать российские цели с минимальным участием людей.

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"Имея значительно меньше военных, чем Россия, Украина всё чаще прибегает к дронам и роботизированным системам, чтобы преодолеть эту критическую нехватку и отвести своих солдат от передовой, где даже короткая обычная миссия может стать смертельной", – пишет издание.

Такие системы уже выполняют различные задачи: одни перевозят припасы, другие используются для защиты городов, а часть предназначена для поиска и поражения целей вдоль линии фронта.

Журналистам BI предоставили доступ к заводам, учебным центрам и испытательным полигонам, где Украина разрабатывает новое поколение роботизированного оружия. Как отмечается в издании, в 2025 году одним из главных направлений развития были небольшие взрывные дроны, в частности FPV-аппараты, управление которыми осуществляется через тонкие волоконно-оптические кабели.

Сейчас же Украина смещает акцент на новые боевые возможности – производство наземных роботизированных систем и дронов-перехватчиков. Также развиваются технологии, при которых одни беспилотники могут запускать другие аппараты, формируя сети систем, работающих в воздухе, на земле и на море.

Часть этих разработок становится всё более автономной и использует элементы искусственного интеллекта. Украинская оборонная промышленность постепенно переходит от отдельных дронов к децентрализованным беспилотным системам, способным вести разведку, наносить удары, перехватывать цели и обеспечивать логистику на поле боя, говорится в материале.

С каждой новой инновацией, как отмечают авторы, дроны радикально меняют способ ведения войн.

"Беспилотные технологии выполняют разведывательные миссии и задачи по высокоточному поражению, берут на себя логистику, меняют представления о морских боевых действиях, определяют маневры на поле боя и по-новому формируют штурмовые операции. Между тем пилоты и операторы, которым приходится осваивать совершенно новые виды боевых навыков, ведут войну за экранами и с помощью контроллеров", – пишет издание.

Развитие беспилотных технологий в Украине

Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Джонни Стрингер заявил, что в 2026 году Украина произведет более 5 млн дронов. Он подчеркнул, что Украина сейчас производит в тысячу раз больше БПЛА, чем в начале полномасштабного вторжения России, и НАТО должно научиться этому.

Также издание Newsweek писало о том, что Украина впервые применила морской беспилотник для доставки боевого робота на территорию, контролируемую Россией. В издании отмечалось, что дроны на полях сражений в Украине модернизируются каждые несколько недель, и военные по всему миру наблюдают за тем, как Россия и Украина испытывают и развертывают самые современные наземные, летающие и водные беспилотники.

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